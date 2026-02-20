Síminn hf. - Viðskipti stjórnanda

Sjá meðfylgjandi viðhengi í tengslum við viðskipti stjórnanda hjá Símanum hf.
Viðhengi
Aðalfundur Símans hf. verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2026 kl. 16:00 að Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Meðfylgjandi er fundarboð með dagskrá fundarins,...Read More
Financial highlights Q4 2025 Revenue in Q4 2025 amounted to ISK 7,336m, compared with ISK 7,431m in the corresponding quarter of 2024, representing a decrease of 1.3%. Revenue from telecommunications...Read More