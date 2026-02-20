MONTRÉAL, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal (CCSL-MR), en collaboration avec Inno-centre, annonce la tenue de l’événement Défense et PME : Convertir vos offres civiles en contrats stratégiques, un rendez-vous destiné aux PME manufacturières, technologiques et innovantes souhaitant accéder au marché de la défense et de la sécurité.

Dans un contexte de repositionnement industriel majeur, le Canada déploie sa première stratégie industrielle de défense, ouvrant la porte à des entreprises issues du secteur civil. Aujourd’hui, la défense repose de plus en plus sur des technologies civiles applicables à des usages stratégiques, créant des opportunités concrètes pour les PME capables d’innover, de produire et de livrer dans des environnements hautement structurés.

Un événement orienté décision et action

Conçu pour les dirigeants, propriétaires d’entreprises, directeurs d’innovation et décideurs, cet événement vise à fournir une lecture claire du marché de la défense et des leviers concrets pour transformer une offre civile en contrat stratégique. Dans ce contexte, la CCSL-MR aura le plaisir d’accueillir;

Orateur et invité d’honneur

M. Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l’Industrie et député de Marc-Aurèle-Fortin

Animateur du panel

M. Richard Giguère, brigadier-général (retraité), OMM, MSM, CD, président de l’Institut militaire de Québec et président du Conseil d’orientation stratégique – Défense | Inno-centre



Membres du panel

M. Guy Laliberté, ing., M. Sc., MBA, conseiller en technologie industrielle, Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI), Conseil national de recherches Canada (Gouvernement du Canada)

M. Daniel Cyr, ingénieur, conseiller d’affaires principal, Inno-centre

Mme Brigitte Labelle, présidente et chef de la direction, Shockform Aéronautique inc.

Mme Julie Cairns, conseillère principale, équipe de la stratégie industrielle de défense, ministère de la Défense



Les participants pourront notamment :

comprendre les attentes réelles du marché de la défense envers les PME ;

identifier les premières étapes pour structurer une démarche crédible ;

éviter les principaux pièges liés à la conformité, aux processus et aux partenariats.





« Le secteur de la défense et de la sécurité représente un axe de développement stratégique pour la Chambre. Avec plus de 4 400 entreprises à Saint-Laurent et 1 650 à Mont-Royal, notre territoire regroupe des PME qui ont le potentiel de devenir des acteurs clés de ces chaînes de valeur. La Chambre entend jouer un rôle actif pour accompagner ces entreprises vers des marchés structurants et porteurs à long terme. »

Caroline Casabon, directrice générale, Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent–Mont-Royal (CCSL-MR)

« Le développement d’une base industrielle forte dans le secteur de la défense passe en bonne partie par la participation de PME, capables de s’intégrer efficacement aux chaînes d'approvisionnement. Par le biais d’une équipe-conseil chevronnée, Inno-centre accompagne les entreprises dans leur diversification et dans l’adaptation de leurs produits d’usage civil à un usage militaire “double usage”. Ce faisant, de concert avec des intégrateurs et intégrateurs émergents, nous travaillons à la constitution d’une nouvelle classe de fabricants d’équipements d’origine (Original Equipment Manufacturers) capables de répondre adéquatement et efficacement aux exigences de l’armée canadienne et de donneurs d’ordre internationaux. »

Claude Martel, président et chef de la direction, Inno-centre

Le marché canadien de la défense et de la sécurité s’accélère, soutenu par une plateforme nationale de plusieurs milliards de dollars destinée à renforcer l’innovation, la croissance des PME et la capacité industrielle. Concrètement, des milliards en financement et services-conseils, ainsi qu’une enveloppe d’investissements en innovation, viennent soutenir la diversification des entreprises, l’intégration aux chaînes d’approvisionnement et l’accès aux contrats stratégiques au Canada et auprès de partenaires alliés.

Pour les PME manufacturières et technologiques canadiennes, c’est une opportunité réelle : convertir des offres civiles (fabrication, assemblage, câblage/filage, intégration d’équipements, mobilier technique, numérique, IA, cybersécurité, R-D, etc.) en marchés à forte valeur ajoutée.

Déjeuner-Conférence : Défense et PME

Convertir vos offres civiles en contrats stratégiques

Date : Mercredi 25 février, de 7 h 30 à 9 h 30

Lieu : Hôtel de Ville de Ville Mont-Royal | Salle Schofield

Inscription : https://ccsl-mr.com/produit/pme-defense-convertir-vos-offres-civiles-en-contrats-strategiques/

À propos

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal | CCSL-MR

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent–Mont-Royal accompagne les entreprises de son territoire afin de stimuler leur croissance, renforcer leur compétitivité et favoriser un développement économique durable. Elle agit comme un catalyseur de connexions stratégiques et d’opportunités d’affaires pour les PME.

Inno-Centre

Inno-Centre accompagne les entreprises dans l’amélioration de leur performance d’affaires, notamment par la planification stratégique, les finances, les ressources humaines, l’optimisation de la production et la transformation numérique. Depuis 1987, Inno-centre est un acteur clé du développement économique du Québec. Son approche terrain, rigoureuse et orientée résultats a permis d’intervenir auprès de plusieurs centaines d’entreprises, à différents stades de leur développement. Inno-centre se distingue par l’expertise de ses conseillers, la qualité de ses conseils d’affaires et l’impact mesurable de ses interventions.

Partenaires de diffusion contribuant ainsi à un rayonnement élargi auprès de la communauté d’affaires montréalaise.

Centre d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL)

La Chambre de commerce de Montréal Centre Sud-Ouest (CCCSOM)





