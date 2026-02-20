Placements AGF annonce les distributions en espèces de février 2026, pour le Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF, le Fonds d’obligations à rendement global AGF et le FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF

TORONTO, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (Placements AGF) a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces de février 2026 pour le Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF*, le Fonds d’obligations à rendement global AGF* et le FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF, qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts, inscrits au 27 février 2026, recevront les distributions en espèces payables le 5 mars 2026.



Détails concernant les montants définitifs des distributions « par part » :

FNB Symbole au

téléscripteur Bourse Distribution en

espèces par

part ($) Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF* AENU Cboe Canada Inc. 0,181211 $

Fonds d’obligations à rendement global AGF* ATRB Cboe Canada Inc. 0,092000 $

FNB Actions mondiales Infrastructures – Approche systématique AGF QIF Cboe Canada Inc. 0,160670 $





*Le Fonds de revenu amélioré d’actions américaines AGF et le Fonds d’obligations à rendement global AGF sont des fonds communs de placement offrant une option de série FNB.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGF, visitez le site AGF.com.

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les FNB AGF sont offerts par Placements AGF Inc. Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés.

La distribution n’est pas garantie et peut être ajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et varier d’un versement à l’autre. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement du fonds, le taux de rendement ou le rendement en revenu. Si les distributions versées dans le cadre du fonds sont supérieures au rendement du fonds, l’investissement initial diminuera. Les distributions versées dans le cadre des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que les revenus et les dividendes touchés, sont imposables entre les mains de l’investisseur dans l’année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l'investisseur devra payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 59 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.



Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.



Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

