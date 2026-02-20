Norda Stelo renouvelle sa certification B Corp

L’entreprise réaffirme son engagement envers une ingénierie durable et responsable.

QUÉBEC, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Norda Stelo annonce le renouvellement de sa recertification B Corp, une reconnaissance internationale attribuée aux entreprises répondant aux plus hauts standards de performance environnementale, sociale et de gouvernance. Elle atteste de l’amélioration continue de ses pratiques responsables au bénéfice de ses employés, de ses clients, de ses partenaires et des collectivités.

Conformément aux exigences du mouvement B Corp, le processus de recertification est obligatoire tous les trois ans. Cette dernière n’est ni automatique ni garantie. À l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation mené par B Lab, l’entreprise a obtenu un score de 90,3; une progression par rapport à la certification initiale.

« Cette recertification est une source de grande fierté. Pour Norda Stelo, être une entreprise B Corp, c’est faire le choix d’un modèle d’affaires où la performance se mesure aussi par l’impact que nous avons sur le monde », mentionne Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo.

À travers ses projets, Norda Stelo contribue activement à la transition climatique et industrielle en intégrant les principes du développement durable à la conception, à l’optimisation et à la gestion des infrastructures, notamment par la durabilité des actifs, la réduction des risques environnementaux et l’adoption de solutions numériques favorisant une prise de décision éclairée. Être une entreprise B Corp signifie également placer les personnes et l’impact sociétal au cœur des décisions : Norda Stelo s’engage à offrir un milieu de travail responsable et mobilisateur, à promouvoir des pratiques de gestion éthiques et transparentes ainsi qu’à exercer une influence positive auprès de son écosystème.

« La recertification B Corp confirme que notre réussite ne se mesure pas uniquement à la performance de nos projets, mais aussi à l’impact positif que nous générons pour la société et l’environnement. Nous croyons que nous pouvons, et devons, jouer un rôle dans la transition vers des pratiques plus responsables. Nous poursuivrons cette démarche avec la même rigueur, la même transparence et la même ambition de contribuer à un avenir plus durable pour tous », ajoute Alex Brisson.

En renouvelant sa certification, Norda Stelo confirme sa place parmi les entreprises qui mettent l’impact sociétal au premier plan. Grâce à l’intégration de critères ESG dans ses projets et à l’adoption de pratiques de gestion responsables, l’entreprise vise à dépasser les standards de son industrie et à devenir un chef de file de l’ingénierie durable au Canada.

À propos de Norda Stelo

Norda Stelo est une firme québécoise d’ingénierie-conseil active au Canada et à l’international. Elle accompagne des organisations publiques et privées dans la réalisation de projets complexes liés aux infrastructures, au transport, aux ressources naturelles, à l’énergie et à l’industrie manufacturière. Son approche repose sur la durabilité des actifs, la gestion des risques et l’intégration de solutions numériques afin de soutenir des décisions éclairées dans un contexte de transition climatique et industrielle. L’entreprise compte près de 900 employés.

