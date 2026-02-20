Nr. 1/2026 - Finanskalender 2026/2027

København, 20. februar 2026
SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2026

FINANSKALENDER 2026/2027

Selskabets finanskalender for 2026/2027 er fastlagt som følger:

2026:

25.02.2026                     Årsrapport 2025

24.03.2026                     Ordinær generalforsamling

26.08.2026                     Delårsrapport, første halvår 2026

2027:

23.02.2027                     Årsrapport 2026

18.03.2027                     Ordinær generalforsamling


Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand


Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

