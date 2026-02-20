Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 20. februar 2026
SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2026
FINANSKALENDER 2026/2027
Selskabets finanskalender for 2026/2027 er fastlagt som følger:
2026:
25.02.2026 Årsrapport 2025
24.03.2026 Ordinær generalforsamling
26.08.2026 Delårsrapport, første halvår 2026
2027:
23.02.2027 Årsrapport 2026
18.03.2027 Ordinær generalforsamling
Cemat A/S
Frede Clausen
Bestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Vedhæftet fil