København, 20. februar 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2026

FINANSKALENDER 2026/2027

Selskabets finanskalender for 2026/2027 er fastlagt som følger:

2026:

25.02.2026 Årsrapport 2025

24.03.2026 Ordinær generalforsamling

26.08.2026 Delårsrapport, første halvår 2026

2027:

23.02.2027 Årsrapport 2026

18.03.2027 Ordinær generalforsamling





Cemat A/S

Frede Clausen

Bestyrelsesformand





