Kokkuvõte Baltic Horizon Fondi veebiseminarist

20. veebruaril 2026. a toimus Baltic Horizoni korraldatud veebiseminar, kus fondijuht Tarmo Karotam andis ülevaate 2025.a. IV kvartali aruande tulemustest ja uute osakute emissioonist.

Baltic Horizon Fond tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav siit ning esitlus siit.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

