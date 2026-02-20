Correction: AB „KN Energies“ 2026 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

Patikslinimas: AB „KN Energies“ 2025 m. 12 mėn. neaudituota finansinė informacija bus pristatyta internetiniame seminare 2026 m. vasario 27 d.

AB „KN Energies“ (toliau – KN) informuoja, kad 2026 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
2026 m. vasario 26 d.2025 m. 12 mėn. tarpinė finansinė informacija
2026 m. vasario 27 d.Susitikimas su investuotojais
2026 m. balandžio 2 d.2025 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2026 m. gegužės 21 d.2026 m. 3 mėn. tarpinė finansinė informacija
2026 m. rugpjūčio 20 d.2026 m. 6 mėn. tarpinė finansinė informacija
2026 m. rugpjūčio 20 d.Susitikimas su investuotojais
2026 m. lapkričio 19 d.2026 m. 9 mėn. tarpinė finansinė informacija


2026 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772


