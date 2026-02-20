Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Heard)

Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
20.2.2026 klo 16.00

Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Heard)

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Heard, David
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 144067/5/4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-02-19
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 6,3015

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 251 Keskihinta: 6,3015

Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


