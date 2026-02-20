2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2025 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2024. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,09 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 31 920 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2024. aasta neljandas kvartalis müüdi 0,70 hektariline kinnistu hinnaga 300 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2025 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2025. aasta puhaskahjum -99 507 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,02212 eurot.

Seisuga 31.12.2025 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 804 656 eurot. Ühingu omakapital oli 1 755 267 eurot, mis moodustas 97,24% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.12.202531.12.2024
Raha ja raha ekvivalendid227 911370 856
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded14 24531 586
Varud1 562 5001 471 238
Käibevara kokku1 804 6561 873 680
AKTIVA KOKKU1 804 6561 873 680
Võlad tarnijatele ja muud võlad45 44118 906
Lühiajalised kohustused kokku45 44118 906
Kohustused kokku45 44118 906
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses449 906449 906
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kasum791 763891 270
Omakapital kokku1 755 2671 854 774
PASSIVA KOKKU1 804 6561 873 680


Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2025 12 kuud2024 12 kuud
Müügitulu0331 920
Müüdud toodangu kulu0-111 621
Brutokasum0220 299
Üldhalduskulud-108 021
-63 650
Muud äritulud05 000
Ärikasum/-kahjum-108 021161 649
Finantstulud8 5135 760
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM-99 507167 409
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM KOKKU-99 507167 409

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

