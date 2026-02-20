Muudatus kontserni tütarettevõtte juhatuses

Nordecon AS’i 51%’lise tütarettevõtte Embach Ehitus OÜ osanike otsusega nimetati uueks juhatuse liikmeks Ahto Aruväli, kes hakkab juhtima Embach Ehitus OÜ Põhja-Eesti osakonda.

Ahto Aruväli on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse ning Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise õppekavad. Varasemalt on Ahto töötanud Bildgren Ehitus OÜ, INF Infra OÜ ja INF Ehitus OÜ juhatuse liikmena. Ahto omab ehitustegevuse, projekteerimise juhtimises ja ehitusmaksumuse hindamises diplomeeritud ehitusinseneri 7. kutsetaset ning on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige. Ahto Aruväli ei oma Nordecon AS’i aktsiaid.

Embach Ehitus OÜ juhatus jätkab tööd kolmeliikmelisena: Andres Salusaar (esimees), Peeter Voovere (müügi ja ettevalmistuse juht) ja Ahto Aruväli (Põhja-Eesti piirkonna juht).

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aasta konsolideeritud müügitulu oli 208 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 430 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com