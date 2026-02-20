Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - endurkaupum lokið

Í viku 8 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 7.856.970 eigin hluti að kaupverði 141.953.748 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð
|16.2.2026
|10:40:00
|1.000.000
|17,83
|17.825.000
|17.2.2026
|10:37:00
|1.000.000
|18,20
|18.200.000
|17.2.2026
|14:00:41
|1.000.000
|18,25
|18.250.000
|17.2.2026
|14:56:35
|600.000
|18,20
|10.920.000
|18.2.2026
|09:58:45
|1.000.000
|18,10
|18.100.000
|18.2.2026
|14:35:46
|679.877
|18,00
|12.237.786
|19.2.2026
|12:47:55
|1.000.000
|18,00
|18.000.000
|19.2.2026
|14:13:51
|911.337
|18,00
|16.404.066
|20.2.2026
|12:49:34
|665.756
|18,05
|12.016.896
|Samtals
|7.856.970
|141.953.748
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.
Kvika keypti samtals 139.956.970 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 3,022% af útgefnum hlutum í félaginu. Nam heildarkaupverð þeirra 2.499.999.998 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 274.367.380 hlutir eða sem nemur 5,925% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni máttu nema að hámarki 2.500.000.000 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591 og er endurkaupum því lokið.
Endurkaupaáætlunin var í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði yrði náð fyrir þann tíma.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is