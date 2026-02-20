Kvika banki hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun - endurkaupum lokið

Í viku 8 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 7.856.970 eigin hluti að kaupverði 141.953.748 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð
16.2.202610:40:001.000.00017,8317.825.000
17.2.202610:37:001.000.00018,2018.200.000
17.2.202614:00:411.000.00018,2518.250.000
17.2.202614:56:35600.00018,2010.920.000
18.2.202609:58:451.000.00018,1018.100.000
18.2.202614:35:46679.87718,0012.237.786
19.2.202612:47:551.000.00018,0018.000.000
19.2.202614:13:51911.33718,0016.404.066
20.2.202612:49:34665.75618,0512.016.896
Samtals 7.856.970 141.953.748

Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 22. maí 2025 og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024 og endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Gert var hlé á endurkaupaáætlun sbr. tilkynningu þann 07.07.2025 og hún endurvakin sbr. tilkynningu þann 15.01.2026.

Kvika keypti samtals 139.956.970 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 3,022% af útgefnum hlutum í félaginu. Nam heildarkaupverð þeirra 2.499.999.998 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 274.367.380 hlutir eða sem nemur 5,925% af útgefnum hlutum í félaginu.

Endurkaup samkvæmt áætluninni máttu nema að hámarki 2.500.000.000 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 236.409.591 og er endurkaupum því lokið.

Endurkaupaáætlunin var í gildi frá 22. maí 2025 til aðalfundar Kviku á árinu 2026 nema hámarks kaupvirði yrði náð fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014 sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is


