Kvika banki hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar

Á aðalfundi Kviku banka hf. („Kvika“ eða „bankinn“) þann 21. mars 2024 var samþykkt að heimila stjórn félagsins að kaupa allt að 10% af útgefnum hlutum í félaginu, m.a. í þeim tilgangi að stjórn gæti komið á formlegri endurkaupaáætlun. Heimild stjórnar Kviku til endurkaupa var endurnýjuð á aðalfundi Kviku þann 26. mars 2025. Þá er vísað til tilkynningar frá 23. desember 2025 vegna fyrirhugaðra endurkaupa bankans.
Á grundvelli framangreinds ákvað stjórn Kviku þann 11. febrúar 2026 að nýta hluta heimildar og koma á endurkaupaáætlun um framkvæmd kaupa á hlutum fyrir allt að 631.548.500 kr. að kaupvirði en aldrei fleiri hluti en 45.000.000, í þeim tilgangi að lækka útgefið hlutafé bankans. Í dag á Kvika 274.367.380 eigin hluti og hefur Kvika þegar nýtt 4.999.999.998 kr. af fyrrgreindri heimild aðalfundar til kaupa á 303.547.379 eigin hlutum.
Íslandsbanki hf. mun hafa umsjón með framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar fyrir fjárhæð allt að kr. 631.548.500 og taka allar ákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð Kviku. Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög, þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021. Þegar ákvarðanir eru teknar, og í framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar, skal fara eftir framangreindum ákvæðum, eins og við á, og gagnsæi tryggt í viðskiptum með eigin bréf tryggt við framkvæmd áætlunarinnar.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er þannig að kaup að nafnvirði hvers dags verða að hámarki 2.771.952 hlutir og skal hámarksverð í kaupum vera verð síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í Kauphöll Nasdaq Iceland. Íslandsbanki hf. hefur samkvæmt samningi aðila heimild til að hefja endurkaup þann 23. febrúar 2026 og endurkaupaáætlunin er í gildi til aðalfundar Kviku þann 18. mars 2026 eða þar til endurkaupum að kaupvirði 631.548.500 kr. er lokið eða 45.000.000 hlutir hafa verið keyptir, hvort sem gerist fyrr.
Viðskipti bankans með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglur.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku banka á netfanginu fjarfestatengsl@kvika.is