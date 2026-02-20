Canada Colocation Data Center Portfolio Report and Directory 2026: Detailed Analysis of 117 Existing Data Centers, 30 Upcoming Data Centers, and 52 Major Operators/Investors

Dublin, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "Canada Existing & Upcoming Data Center Portfolio" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
Canada hosts around 117 existing data centers, with cities like Toronto, Montreal and Quebec City having a strong presence in the country. Toronto dominates the existing market with a power capacity of more than 378 MW, which is around 32% of Canada's existing power capacity.
IREN (Iris Energy), Vantage Data Centers, eStruxture Data Centers, Equinix and Cologix rank among the leading data center operators by capacity across Canada. Microsoft is actively expanding its hyperscale footprint in Canada, with four large-scale data center projects under construction across Quebec and Ontario.
Over 35+ upcoming colocation and hyperscale self-built data center projects across Canada are expected to contribute approximately 10?GW of capacity, with many facilities still in the announced or planning stages.
KEY MARKET HIGHLIGHTS
This database (Excel) product covers Canada's data center market portfolio, which provides the following information on colocation data centers:
- Detailed Analysis of 117 existing data centers
- Detailed Analysis of 30 upcoming data centers
- Locations covered: Calgary, Charlottetown, Gatineau, Halifax, Kamloops, Kelowna, Kitchener, Lethbridge, Markham, Mississauga, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec City, Regina, Richmond Hill, Saint John, Saskatoon, Toronto, Vancouver, Waterloo, White City, Winnipeg.
- Existing white-floor space (square feet)
- Upcoming white-floor space (square feet)
- Current IT load capacity (2025)
- Future capacity additions (2025-2029)
- Retail Colocation Pricing
- Quarter Rack (1/4)
- Half Rack Cabinets (1/2)
- Full Rack Cabinet (42U/45U/47U/etc.)
- Wholesale colocation (per kW) pricing
EXISTING DATA CENTERS (117 FACILITIES)
- Market Snapshot
- Location (Region/Country/City)
- Facility Address
- Operator/Owner Name
- Data Center Name i.e., (VA 1 or DC 7)
- Core & Shell Area (White-Floor Area)
- Core & Shell Power Capacity (IT Load Capacity)
- Rack Capacity
- Year of Operations
- Design Standards (Tier I - IV)
- Power/Cooling Redundancy
UPCOMING DATA CENTERS (30 FACILITIES)
- Investment Snapshot
- Location (Region/Country/City)
- Investor Name
- Area (White-Floor Area)
- Power Capacity (IT Load Capacity)
- Investment ($ Million)
- Electrical Infrastructure Investment ($ Million)
- Mechanical Infrastructure Investment ($ Million)
- General Construction Services Investment ($ Million)
- Announcement Year
- Project Status (Opened/Under Construction/Announced & Planned)
- Active or Expected Year of Opening
TARGET AUDIENCE
- Data center Real Estate Investment Trusts (REIT)
- Data center Construction Contractors
- Data center Infrastructure Providers
- New Entrants
- Consultants/Consultancies/Advisory Firms
- Corporate and Governments Agencies
Key Topics Covered:
1. About the Database
2. Scope & Assumptions
3. Definitions
4. Snapshot: Existing & Upcoming Data Center Facility
5. Existing Data Center Database
6. Upcoming Data Center Facility
7. Existing vs. Upcoming Capacity (Infographics)
8. Colocation Pricing
Major Operators/investors Covered in This Canada Data Center Market Database
- Agritech Haven International (AHI)
- Atlantic Technology Centre
- AVAIO Digital Partners and Adam Real Estate
- Beacon AI Centers (Nadia Partners)
- Bell AI Fabric
- BIT DIGITAL
- Canadian Web Hosting
- Carpere Valley
- Centersquare (Cyxtetra Technologies)
- Centrilogic
- Cogent Communications
- Cologix
- Compass Datacenters
- Core Data Centres
- DarkNX
- DataCity
- Digital Realty
- EdgeConneX
- Enovum Data Centers (WhiteFiber)
- Equinix
- eStruxture Data Centers (Fengate Asset Management)
- Fibre Centre
- HIVE Digital Technologies
- Hut 8 (TeraGo)
- IREN (Iris Energy)
- iTel Networks
- Leaseweb (INAP(iWeb)
- N Plus Networks
- Nordik Data Centers & Accelsius
- O'Leary ventures
- Polaris Realty
- Prairie Sky Data Solutions
- Priority Colo
- PureColo
- Qscale
- Rack & Data
- Rogers Communication
- (11:11 Systems)Sungard Availability Services
- Sasktel
- Serverfarm
- STACK Infrastructure
- Technologies New Energy (TNE) & Data District
- Telehouse (Allied Properties)
- Townsite Planning Inc
- Uniserve Communications
- Uniserve Communications Corporation
- Urbacon Data Centre Solutions
- Vantage Data Centers
- Wesco (Ascent )
- Whipcord Edge (Canada15Edge Data Centers)
- Woodland Cree First Nation
- Yondr Group
