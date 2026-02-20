Les Hôtels Baverez : Index Egalité Professionnelle 2025

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS
Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z
R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Mnémonique : ALLHB
EURONEXT Growth
Communiqué : Paris, le 20 février 2026
Détail de l’Index de l’Egalité Professionnelle
Conformément au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, et en application du Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, la société Les Hôtels Baverez annonce avoir calculé et déclaré son Index de l’Egalité Professionnelle à partir des indicateurs suivants dont les résultats sont :
|Détail de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
|2025
|2024
|2023
|sur un maximum de
|Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et catégorie socioprofessionnelle
|37
|36
|37
|40
|Ecart dans les augmentations individuelles entre les hommes et les femmes
|35
|35
|25
|20/35
|Ecart dans les promotions entre les hommes et les femmes
|NC
|NC
|NC
|15/0
|Pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congés maternité
|non calculable
|non calculable
|non calculable
|15
|Equilibre entre le nombre de femmes et d'hommes dans les 10 plus hautes rémunérations
|10
|10
|10
|10
|TOTAL sur 85 points d'indices calculables
|82
|81
|72
|85
|Index sur 100 points
|96
|95
|85
|100
Le résultat obtenu par la société au titre des rémunérations et éléments de l’année 2025 s’élève à 96 sur 100 points.
Notons que la société est passée en deçà du seuil de 250 salariés au titre des effectifs au 31 décembre 2023, l’indicateur 3 qui était de 15 points n’est donc plus calculé et l’indicateur 2 est à un maximum de 35 points.
Nous constatons que notre Index reste à un niveau élevé. Il est le reflet de la politique d’équité de l’entreprise.
Nous restons vigilants à la variation de cet index et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires et réalisables afin qu’il reste à un niveau similaire dans les années à venir.
