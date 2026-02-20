Les Hôtels Baverez : Index Egalité Professionnelle 2025

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué : Paris, le 20 février 2026

Détail de l’Index de l’Egalité Professionnelle

Conformément au Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, et en application du Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, la société Les Hôtels Baverez annonce avoir calculé et déclaré son Index de l’Egalité Professionnelle à partir des indicateurs suivants dont les résultats sont :

Détail de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes 2025 2024 2023 sur un maximum de Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d'âge et catégorie socioprofessionnelle 37 36 37 40 Ecart dans les augmentations individuelles entre les hommes et les femmes 35 35 25 20/35 Ecart dans les promotions entre les hommes et les femmes NC NC NC 15/0 Pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congés maternité non calculable non calculable non calculable 15 Equilibre entre le nombre de femmes et d'hommes dans les 10 plus hautes rémunérations 10 10 10 10 TOTAL sur 85 points d'indices calculables 82 81 72 85 Index sur 100 points 96 95 85 100

Le résultat obtenu par la société au titre des rémunérations et éléments de l’année 2025 s’élève à 96 sur 100 points.

Notons que la société est passée en deçà du seuil de 250 salariés au titre des effectifs au 31 décembre 2023, l’indicateur 3 qui était de 15 points n’est donc plus calculé et l’indicateur 2 est à un maximum de 35 points.

Nous constatons que notre Index reste à un niveau élevé. Il est le reflet de la politique d’équité de l’entreprise.

Nous restons vigilants à la variation de cet index et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires et réalisables afin qu’il reste à un niveau similaire dans les années à venir.

Pièces jointes