COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KLÉPIERRE ANNONCE UNE ÉVOLUTION DE SON CONSEIL DE SURVEILLANCE

Paris, le 20 février 2026

Klépierre annonce que M. David Simon a décidé de mettre fin à ses fonctions de Président et membre du Conseil de surveillance.

Les membres du Conseil de surveillance et du Directoire souhaitent exprimer leur profonde gratitude à M. Simon pour son leadership et sa vision stratégique inégalés au cours des quatorze dernières années à la tête du Conseil de surveillance.

La composition du Conseil de surveillance lui permet de continuer à assurer pleinement ses missions et sa Vice-Présidente assumera à titre temporaire la présidence du Conseil de surveillance à compter de ce jour. Il se réunira en temps utile afin d’examiner la succession de M. Simon.

CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Budd, Group Head of IR and Financial Communication

+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com

Hugo Martins, IR Manager



+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Communication

+33 (0)6 43 41 97 18 — helene.salmon@klepierre.com

Wandrille Clermontel, Taddeo

+33 (0)6 33 05 48 50 — teamklepierre@taddeo.fr

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 21,2 milliards d’euros au 31 décembre 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 720 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

Pièce jointe