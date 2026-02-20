Yanik Guillemette annonce une solution Accolad pour soutenir la croissance des talents dans l’industrie aéronautique





BOISBRIAND, Québec, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yanik Guillemette, entrepreneur technologique canadien et Président du Comité consultatif externe en technologies et innovation d’Accolad, annonce aujourd’hui le déploiement d’une solution spécialisée destinée à l’industrie aéronautique canadienne, visant à automatiser la gestion des programmes de reconnaissance des employés et des incitatifs organisationnels à grande échelle.

Cette annonce survient alors que le gouvernement fédéral a récemment identifié l’aéronautique comme un moteur stratégique de croissance économique, avec la création projetée de 125 000 emplois au cours des dix prochaines années.

Accolad accompagne déjà plusieurs acteurs majeurs du secteur dans la modernisation de leurs programmes de reconnaissance afin de soutenir cette expansion.

Une croissance industrielle qui repose désormais sur le capital humain

L’industrie aéronautique fait face à une transformation majeure : l’augmentation des carnets de commandes, la relocalisation de certaines capacités manufacturières et la compétition mondiale pour la main-d’œuvre spécialisée créent une pression sans précédent sur la rétention des talents.

Or, dans de nombreuses organisations industrielles, les programmes de reconnaissance et de valorisation des employés demeurent encore fragmentés, manuels ou difficiles à déployer à grande échelle.

« L’aéronautique investit massivement dans la technologie et la production, mais la véritable rareté demeure le talent humain. Les organisations doivent être capables de reconnaître et fidéliser leurs équipes de façon simple, constante et mesurable », explique Yanik Guillemette.

Transformer la reconnaissance en infrastructure opérationnelle

La solution développée par Accolad permet aux entreprises aéronautiques de déployer rapidement des programmes de reconnaissance structurés adaptés aux réalités industrielles :

Reconnaissance automatisée des années de service et jalons de carrière

Récompenses liées à la performance, à la sécurité ou aux projets critiques

Gestion centralisée multi-sites et multi-équipes

Distribution instantanée de récompenses numériques sécurisées

Traçabilité complète des envois et conformité administrative



Chaque programme peut ainsi évoluer avec la croissance organisationnelle sans alourdir les opérations RH.

Soutenir la productivité dans un environnement industriel complexe

Dans un secteur où les cycles de production sont longs et où l’expertise technique se développe sur plusieurs années, la stabilité des équipes devient un facteur clé de performance.

Accolad positionne sa technologie comme une couche d’infrastructure permettant d’intégrer la reconnaissance directement dans les opérations quotidiennes des organisations manufacturières et technologiques.

« La reconnaissance ne doit plus être un projet ponctuel ou symbolique. Elle doit devenir un mécanisme opérationnel capable de suivre la croissance industrielle sur dix ou vingt ans », ajoute Guillemette.

Une réponse aux défis de recrutement et de rétention

Alors que les entreprises aéronautiques rivalisent pour attirer ingénieurs, techniciens spécialisés et talents manufacturiers, les programmes de reconnaissance structurés deviennent un levier stratégique pour :

Améliorer l’engagement des employés

Renforcer le sentiment d’appartenance

Réduire le roulement dans les rôles critiques

Soutenir la culture organisationnelle dans des environnements en expansion rapide

Selon Accolad, cette évolution marque le passage vers une économie industrielle où l’expérience employé devient un facteur direct de compétitivité.

Accompagner la prochaine phase de croissance de l’aéronautique canadienne

Déjà utilisée par plusieurs organisations du secteur, la plateforme permet le lancement rapide de programmes durables capables de s’adapter à l’expansion des effectifs au fil des années.

« L’objectif est simple : offrir aux entreprises une solution moderne qui grandit avec elles et qui permet de reconnaître les personnes derrière chaque innovation aéronautique », conclut Yanik Guillemette.

À propos d’Accolad

Accolad est une plateforme technologique canadienne spécialisée dans l’automatisation des programmes de reconnaissance, des récompenses numériques et des incitatifs organisationnels. La solution permet aux entreprises de déployer des initiatives de reconnaissance simples, sécurisées et évolutives afin de soutenir l’engagement et la performance des équipes à grande échelle.

Pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0ba4431-b6d1-4b86-acd3-384bcc6ebcda/fr