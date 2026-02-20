The Battery Show Europe kehrt zurück – mit Fokus auf Networking und Innovation

STUTTGART, Deutschland, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, die führende Veranstaltung für fortschrittliche Batterie- und Elektrofahrzeugtechnologie (EV), hat bekanntgegeben, dass die Anmeldung für die Ausgabe 2026 ab sofort möglich ist. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Juni auf der Messe Stuttgart im deutschen Stuttgart statt und bringt Branchenführer, Innovatoren sowie Fachleute aus aller Welt zusammen.

Als Europas größte und umfassendste Fachmesse sowie Konferenz für die Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie präsentiert The Battery Show Europe Spitzentechnologien, Lösungen und Fortschritte entlang der gesamten Lieferkette, einschließlich Batterieherstellung und -produktion, Elektromobilität und Energiespeicherung. Zu der Veranstaltung werden voraussichtlich Tausende von Teilnehmern erwartet, darunter Ingenieure, Führungskräfte und Entscheidungsträger aus den Bereichen Automobil, Energie und Elektronik.

„The Battery Show Europe ist mehr als nur eine Veranstaltung; sie ist ein Zentrum für Innovation, Zusammenarbeit und Fortschritt in der Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie“, sagt Suzanne Deffree, VP und Group Portfolio Lead, Manufacturing by Informa. „Da die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen weiter wächst, bietet diese Messe eine unvergleichliche Plattform für Fachleute, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und die Zukunft der Elektromobilität sowie Energiespeicherung voranzutreiben. Wir begrüßen die Teilnehmer aus aller Welt im Juni in Stuttgart und freuen uns darauf, die zukunftsweisenden Technologien zu präsentieren, welche die Branche prägen.“

Ein Passtyp für jeden Teilnehmer

Da The Battery Show Europe weiterhin das gesamte Ökosystem der Elektrifizierung bedient, wird es bei der Ausgabe 2026 überarbeitete Passtypen geben.

Explorer: Zugang zu etablierten Funktionen wie dem Open Tech Forum; dem Epizentrum der Ausstellungsfläche für branchenführende Bildungseinblicke, einschließlich Fallstudien und Präsentationen von Vordenkern; Battery Tech Theatre; gesponserten Sitzungen von Unternehmen, die branchenweite Fortschritte vorantreiben, und neuen Themenbereichen auf der Ausstellungsfläche. Jeder Hub dient als zentraler Treffpunkt für tägliche Gesprächsrunden und den Austausch mit Kollegen in einem bestimmten Fachgebiet.

Explorer Plus: Alle oben aufgeführten Veranstaltungsfunktionen sowie eine Hospitality Lounge mit professionellen Porträtaufnahmen, eine kuratierte Tour durch die Ausstellungsfläche und Zugang zur Keynote am dritten Tag, um Einblicke zu gewinnen.

Leader: Ermöglicht den Zugang zum gesamten Erlebnis der Battery Show Europe mit drei fachkundig zusammengestellten Tagen voller bahnbrechender Inhalte, die den Besuchern umsetzbare Erkenntnisse und Strategien vermitteln sollen. Die Konferenz bietet ausführliche Vorträge von führenden OEMs, Herstellern von Batteriezellen und -packs, Material- und Chemielieferanten, Maschinenbau- und Produktionsunternehmen und mehr.

Networking an vorderster Front

The Battery Show Europe 2026 bietet unvergleichliche Networking-Möglichkeiten, welche die Zusammenarbeit und Innovation entlang der gesamten Lieferkette für Batterien und Elektrofahrzeuge fördern sollen. Die Teilnehmer erwartet Folgendes:

Abendliche Networking-Empfänge : Diese Empfänge stehen allen Passinhabern offen und bieten eine lebhafte Atmosphäre mit kleinen Snacks, Getränken, Live-Musik und der Möglichkeit, mit Ingenieuren, Designern und Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten.

: Diese Empfänge stehen allen Passinhabern offen und bieten eine lebhafte Atmosphäre mit kleinen Snacks, Getränken, Live-Musik und der Möglichkeit, mit Ingenieuren, Designern und Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten. Networking-Lounge : Diese neue Funktion ab 2026, exklusiv für Inhaber des Explorer Plus Passes, bietet eine entspannte Atmosphäre zum Ideenaustausch, Aufladen von Geräten und sogar zum Anfertigen professioneller Porträtaufnahmen.

: Diese neue Funktion ab 2026, exklusiv für Inhaber des Explorer Plus Passes, bietet eine entspannte Atmosphäre zum Ideenaustausch, Aufladen von Geräten und sogar zum Anfertigen professioneller Porträtaufnahmen. Zone für maximale Interaktion : Dieser interaktive Bereich steht allen offen und bietet spielerische Erlebnisse sowie eine Battery Passport-Schnitzeljagd, um eine wertvolle Vernetzung mit Top-Lieferanten zu fördern.

: Dieser interaktive Bereich steht allen offen und bietet spielerische Erlebnisse sowie eine Battery Passport-Schnitzeljagd, um eine wertvolle Vernetzung mit Top-Lieferanten zu fördern. Conference-Networking-Lounge: Diese Lounge, die im Jahr 2026 ebenfalls neu ist, eignet sich perfekt, um sich nach einem Tag voller Entdeckungen zu entspannen und Ideen mit Branchenführern zu diskutieren.

Diese sorgfältig zusammengestellten Erlebnisse gewährleisten, dass die Teilnehmer wertvolle Beziehungen aufbauen und ihre Karriere voranbringen können, während sie gleichzeitig an der Spitze der Branchenentwicklungen bleiben.

Die Anmeldung für The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo ist ab sofort möglich. Um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie thebatteryshow.eu.

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für fortschrittliche Batterietechnologie und findet zeitgleich mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo statt – der einzigen Fachmesse und Konferenz, die sich ausschließlich fortschrittlichen Batterien und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen widmet. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern entdecken und vorführen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America und The Battery Show India. Informa Markets Engineering plant, im Jahr 2025 The Battery Show South und The Battery Show Asia zu veranstalten. Zu den gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa Market. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Über Manufacturing by Informa

Der Geschäftsbereich Manufacturing von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende B2B-Veranstaltungsproduzent, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweit drei ​​Billionen Dollar schwere, fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie. Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

