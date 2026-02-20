The Battery Show Europe fait son retour en misant sur le réseautage et l’innovation

STUTTGART, Allemagne, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, le principal événement consacré aux technologies avancées des batteries et des véhicules électriques (VE), a annoncé que les inscriptions sont désormais ouvertes pour son édition 2026. L’événement se tiendra du 9 au 11 juin au Messe Stuttgart, à Stuttgart, en Allemagne, et réunira des leaders du secteur, des innovateurs et des professionnels venus du monde entier.

En tant que salon-conférence européen le plus grand et plus complet dédié à l’industrie des batteries et des véhicules électriques, The Battery Show Europe mettra en avant des technologies, des solutions et des innovations de pointe couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement comprenant la fabrication et la production de batteries, la mobilité électrique et au stockage d’énergie. L’événement devrait attirer des milliers de participants, parmi lesquels des ingénieurs, des dirigeants et des décideurs issus des secteurs de l’automobile, de l’énergie et de l’électronique.

« The Battery Show Europe est bien plus qu’un simple événement : c’est un véritable carrefour d’innovation, de collaboration et de progrès pour l’industrie des batteries et des véhicules électriques », déclare Suzanne Deffree, vice-présidente, chef de portefeuille du groupe, chez Manufacturing by Informa. « Alors que la demande en solutions énergétiques durables ne cesse de croître, ce salon offre une plateforme sans équivalent permettant aux professionnels de se rencontrer, d’échanger des idées et de façonner l’avenir de la mobilité électrique et du stockage d’énergie. Nous accueillerons des participants venus du monde entier à Stuttgart en juin prochain et nous nous réjouissons de présenter les technologies de pointe qui façonnent l’avenir du secteur. »

Une formule de pass pour chaque profil

Alors que The Battery Show Europe continue de servir l’ensemble de l’écosystème de l’électrification, l’édition 2026 proposera des formules de pass repensées.

Explorer : accès aux formats phares, dont l’Open Tech Forum – l’épicentre du salon pour des contenus pédagogiques de haut niveau (études de cas, présentations d’experts) – ainsi qu’au Battery Tech Theatre, qui propose des sessions sponsorisées par les entreprises à l’origine des avancées majeures du secteur, et à de nouveaux espaces thématiques sur le salon. Chaque espace thématique constituera un point de rencontre dédié, permettant de participer à des tables rondes quotidiennes et d’échanger avec des pairs autour d’un domaine d’expertise spécifique.

Explorer Plus : l’ensemble des temps forts mentionnés ci-dessus, avec en complément un accès à un espace lounge dédié incluant une séance photo professionnelle, une visite guidée personnalisée du salon ainsi que l’accès à la conférence plénière du troisième jour pour bénéficier d’analyses et de perspectives exclusives.

Leader : donne accès à l’intégralité de l’expérience The Battery Show Europe, avec trois journées soigneusement élaborées et riches en contenus innovants, conçues pour fournir aux participants des analyses concrètes et des stratégies directement applicables. La conférence propose des sessions approfondies animées par des OEM de premier plan, des fabricants de cellules et de packs batteries, des fournisseurs de matériaux et de solutions chimiques, ainsi que des acteurs spécialisés dans les équipements et la production, entre autres.

Le réseautage au cœur de l’événement

The Battery Show Europe 2026 propose des expériences de réseautage sans équivalent, conçues pour stimuler la collaboration et l’innovation tout au long de la chaîne d’approvisionnement des batteries et des véhicules électriques. Les participants pourront profiter de :

Soirées de réseautage : ouvertes à tous les détenteurs de pass, ces réceptions offrent une ambiance conviviale avec amuse-bouche, boissons, musique en direct et des occasions de rencontrer des ingénieurs, des designers et des décideurs.

: ouvertes à tous les détenteurs de pass, ces réceptions offrent une ambiance conviviale avec amuse-bouche, boissons, musique en direct et des occasions de rencontrer des ingénieurs, des designers et des décideurs. Espace de réseautage : nouveauté 2026, réservée aux détenteurs du pass Explorer Plus, cet espace propose un environnement détendu pour échanger des idées, recharger ses appareils et même profiter d´une séance photo professionnelle.

: nouveauté 2026, réservée aux détenteurs du pass Explorer Plus, cet espace propose un environnement détendu pour échanger des idées, recharger ses appareils et même profiter d´une séance photo professionnelle. Zone d’interaction maximale : ouvert à tous, cet espace interactif propose des expériences ludiques et une chasse au trésor : la « Battery Passport », favorisant des échanges enrichissants avec les principaux fournisseurs.

: ouvert à tous, cet espace interactif propose des expériences ludiques et une chasse au trésor : la « Battery Passport », favorisant des échanges enrichissants avec les principaux fournisseurs. Salon de réseautage de la conférence : autre nouveauté 2026, ce salon est idéal pour se détendre et échanger des idées avec les leaders du secteur après une journée de découvertes.

Ces expériences soigneusement conçues permettent aux participants de nouer des relations précieuses et de faire progresser leur carrière, tout en restant à la pointe des avancées du secteur.

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour The Battery Show Europe and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo. Pour vous inscrire à l’événement, rendez-vous sur thebatteryshow.eu.

À propos de The Battery Show

The Battery Show est le plus grand et le plus complet des événements consacrés aux technologies de pointe des batteries. Il est colocalisé avec l’Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, le seul salon-conférence entièrement dédié aux batteries avancées ainsi qu’aux groupes motopropulseurs électriques et hybrides. Les visiteurs de nos salons peuvent découvrir et tester les derniers produits, technologies et solutions proposés par près de mille exposants, réseauter avec des dizaines de milliers de participants et accéder à un large éventail de formations réparties sur plusieurs parcours et sessions techniques. The Battery Show est organisé par Informa Markets Engineering et comprend The Battery Show Europe, The Battery Show Amérique du Nord et The Battery Show Inde. En 2025, Informa Markets Engineering prévoit de lancer The Battery Show Sud et The Battery Show Asie. Parmi les partenaires médias figurent Battery Technology et DesignNews, du groupe Informa Markets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site informamarkets.com.

À propos de Manufacturing by Informa

Le portefeuille Manufacturing d’Informa Markets, filiale d’Informa plc (LON:INF), est le principal producteur d’événements B2B, éditeur et acteur des médias digitaux pour l’industrie mondiale de la fabrication avancée et technologique, un secteur d’une valeur de 3 000 milliards de dollars. Nos supports imprimés et numériques fournissent des informations fiables au marché de l’ingénierie et s’appuient sur notre base de données propriétaire de 1,3 million de contacts pour mettre en relation les fournisseurs avec les acheteurs et les décideurs influençant les achats. Nous organisons plus de 50 salons et conférences dans une dizaine de pays, réunissant des professionnels de la fabrication venus du monde entier. Le portefeuille Manufacturing est organisé par Informa, le principal organisateur de salons au monde, qui fait vivre une grande diversité de marchés spécialisés, crée des opportunités et les aide à prospérer tout au long de l’année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site informamarkets.com.

Contact :

engineeringpr@informa.com

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2d6daf7-6fb9-42a5-b507-2a58ffc250f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/362c8851-40c2-4b91-86e3-55392f585941