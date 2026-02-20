Nanterre, 20 février 2026

VINCI entre en négociations exclusives avec l’État pour la concession de la future liaison autoroutière A154 - A120

Un projet autoroutier structurant de près de 100 km pour contourner l’Île-de-France par l’Ouest

Une concession d’une durée de 35 ans, dont la signature est attendue à l’automne 2026

Un projet réalisé en synergie par VINCI Concessions et VINCI Construction

Une infrastructure exigeante en matière de performance environnementale

VINCI, à travers le groupement AREL, entre en négociations exclusives avec l’État pour la concession de la future liaison autoroutière A154 - A120. Le projet consiste à développer, dans le département de l’Eure-et-Loir, un nouvel axe autoroutier de 97 km qui complètera le corridor Rouen–Orléans. Il permettra de contourner l’Île-de-France par l’Ouest et améliorera la desserte du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.

Cette nouvelle infrastructure sécurisée offrira une desserte continue et rapide sur un axe aujourd’hui fragmenté. Par ailleurs, elle permettra d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants en déviant le trafic de transit, réduisant ainsi les nuisances et la congestion de plusieurs agglomérations. Enfin, ce projet soutiendra la desserte économique, et notamment l’activité de la filière agricole, du Centre-Val de Loire, en renforçant la liaison avec les ports de Rouen et du Havre.

Dans le cadre d’un contrat de concession d’une durée de trente-cinq ans, VINCI Autoroutes sera en charge de la conduite de ce projet, de son financement puis de son exploitation. VINCI Construction assurera sa conception et sa construction. Les travaux porteront sur la réalisation de 69 km de nouvelles sections et la modernisation de 28 km existants sur la RN154.

Le projet sera développé avec une attention particulière portée à la performance environnementale dès la phase de conception. À cet égard, VINCI déploiera des solutions permettant de valoriser les mobilités bas carbone et partagées.

La signature du contrat de concession, soumise à l’approbation des autorités compétentes, est attendue à l’automne 2026.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe