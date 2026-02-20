Monument annonce des résultats d’analyses supplémentaires pour les zones Buffalo Reef/Felda de la mine d’or de Selinsing

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de quinze (15) puits de forage supplémentaires réalisés dans les zones Buffalo Reef/Felda et fait le point sur les activités de forage en vue de l’expansion de la mine d’or de Selinsing, dont les projets aurifères de Selinsing et Buffalo Reef, situés dans l’État de Pahang, dans la ceinture aurifère centrale de la Malaisie occidentale.

Mme Cathy Zhai, présidente-directrice générale de Monument Mining, a commenté les résultats en ces termes : « Les premiers résultats obtenus entre les fosses BRC2/BRC3 commencent à être très satisfaisants, avec des intersections minéralisées en profondeur d’une largeur de 7 à 9 m, et la continuité entre les intersections minéralisées devient évidente, ce qui confirme les objectifs du programme et oriente la prochaine phase de forage. »

Mme Zhai a ajouté : « Les forages pour l’expansion visent à augmenter les ressources aurifères et à prolonger potentiellement la longévité de la mine d’or de Selinsing. Nous disposons actuellement de 4 foreuses en activité et prévoyons d’augmenter ce nombre pour le porter à 9 afin d’accélérer les programmes d’exploration. »

FAITS MARQUANTS DU PROGRAMME DE FORAGE

Les résultats de quinze (15) puits de forage réalisés dans le cadre du programme de forage en vue de l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont été reçus (annexe A), avec des résultats d’analyse indiquant une forte teneur en or.

Parmi les faits marquants, citons :

Zone entre les fosses BRC2/BRC3

MBRRC610 : 7 m à 2,30 g/t Au à partir de 7 m

MBRRC612 : 9 m à 2,03 g/t Au à partir de 26 m, dont

2 m à 4,54 g/t Au à partir de 28 m et

3 m à 2,75 g/t Au à partir de 32 m

2 m à 4,54 g/t Au à partir de 28 m et 3 m à 2,75 g/t Au à partir de 32 m MBRDD616 : 3 m à 0,66 g/t Au à partir de 57,9 m

2,6 m à 2,69 g/t Au à partir de 119,4 m

6 m à 1,51 g/t Au à partir de 129,4 m

9 m à 1,76 g/t Au à partir de 186,9 m, dont

3,5 m à 1,25 g/t Au et 0,24 % Sb à partir de 186,9 m

2,6 m à 2,69 g/t Au à partir de 119,4 m 6 m à 1,51 g/t Au à partir de 129,4 m 9 m à 1,76 g/t Au à partir de 186,9 m, dont 3,5 m à 1,25 g/t Au et 0,24 % Sb à partir de 186,9 m MBRDD619 : 5,7 m à 1,72 g/t Au à partir de 181,5 m, dont

3 m à 4,51 g/t Au et 0,28 % Sb à partir de 181,5 m

3 m à 4,51 g/t Au et 0,28 % Sb à partir de 181,5 m MBRDD621 : 1,5 m à 8,59 g/t Au à partir de 144,9 m





Zone entre les fosses BRC3/BRC4

MBRDD614 : 7,3 m à 1,76 g/t Au à partir de 136,1 m, dont

3 m à 3,35 g/t Au à partir de 138,9 m





Extension en profondeur le long du pendage de la mine BRC3

MBRDD618 : 1,5 m à 0,36 g/t Au à partir de 17 m

2,5 m à 0,41 g/t Au à partir de 24,7 m

1,5 m à 0,50 g/t Au à partir de 39,5 m

1,7 m à 0,21 g/t Au à partir de 46,8 m

1,5 m à 0,38 g/t Au à partir de 65 m

1,6 m à 28 g/t Au à partir de 95,5 m

1,5 m à 0,25 g/t Au à partir de 108,5 m

1 m à 1,2 g/t Au à partir de 114,5 m

1,1 m à 0,46 g/t Au à partir de 154,4 m

1,5 m à 1,03 g/t Au à partir de 165 m

1,5 m à 0,82 g/t Au à partir de 188,9 m

3 m à 1,62 g/t Au à partir de 203 m

1,5 m à 1,18 g/t Au à partir de 207,5 m

1,5 m à 1,02 g/t Au à partir de 215,7 m





Remarque : les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.

RÉSULTATS DE FORAGE POUR L’EXPANSION DE LA MINE DE BUFFALO REEF/FELDA

Le programme de forage en vue de l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda comprend les Phases 1 et 2 du programme d’expansion de la mine de Selinsing. La zone cible couvre une superficie de 115 acres et constitue la base de l’évaluation du potentiel d’extension des ressources minérales actuellement définies et de la conversion des ressources actuelles en réserves, aujourd’hui limitées par les frontières des concessions. Le succès de l’exploration pourrait potentiellement soutenir l’extension de la fosse à Buffalo Reef/Felda [1] et guider la planification future de la durée de vie de la mine (« LOM »), sous réserve de l’extension des concessions.

À ce jour, le programme de forage en vue de l’expansion a permis de recouper plusieurs zones de minéralisation aurifère dans les cibles des Phases 1 et 2. Le programme confirme la stratégie de forage pour l’expansion, en mettant en évidence une continuité entre certaines zones de minéralisation aurifère dans les puits de forage, ainsi qu’entre les puits de forage et les domaines minéralisés déjà modélisés, ce qui devrait se traduire par une augmentation des ressources minérales présumées.

[1] TSX : Monument annonce le début du programme de forage pour l’expansion de la mine d’or de Selinsing (7 juillet 2025).

Illustration 1 : Vue en plan de Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 et BRC4), montrant les résultats présentés dans ce communiqué (encadrés orange) ainsi que les résultats publiés précédemment [2] (encadrés blancs). Les symboles bleus représentent les puits pour lesquels les résultats sont attendus. Les forages sont généralement orientés d’est en ouest.

PHASE 1. Résultats de forage dans les zones entre les fosses de Buffalo Reef

La Phase 1 du programme de forage pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda se concentre sur l’évaluation du potentiel d’augmentation des ressources dans les zones entre les fosses BRC2/BRC3 et BRC3/BRC4 (Illustration 2), afin de permettre la fusion et l’extension des fosses. Cela pourrait façonner la planification future de la longévité de la mine, sous réserve d’études supplémentaires.

Illustration 2 : Longue section A-A au travers du site de Buffalo Reef Central illustrant les zones cibles de forage pour l’expansion de la mine (Phase 1 et Phase 2) visées par les forages pour l’expansion de la mine, direction ouest.

Neuf (9) des quinze (15) puits de forage présentés dans ce communiqué (Tableau 1) ciblent la zone entre les fosses BRC2/BRC3 et la zone entre les fosses BRC3/BRC4.

Tableau 1. Forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda – Résultats de forage de la Phase 1. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.

Identifiant du puits Intersection Commentaires 1 MBRRC579 : 22 m à 0,86 g/t Au à partir de 2 m, dont

1 m à 1,41 g/t Au à partir de 2 m et

6 m à 1,9 g/t Au à partir de 8 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 2 MBRRC580 : Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC3/BRC4 3 MBRRC581 : 8 m à 0,30 g/t Au à partir de 8 m

8 m à 0,28 g/t Au à partir de 18 m

1 m à 0,23 g/t Au à partir de 29 m

2 m à 0,25 g/t Au à partir de 39 m

2 m à 0,46 g/t Au à partir de 81 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 4 MBRRC610 : 7 m à 2,30 g/t Au à partir de 7 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3 5 MBRRC611 : Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC2/BRC3 6 MBRRC612 : 9 m à 2,03 g/t Au à partir de 26 m, dont

2 m à 4,54 g/t Au à partir de 28 m et

3 m à 2,75 g/t Au à partir de 32 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3 7 MBRDD612 : 3,5 m à 1,62 g/t Au à partir de 24,9 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 8 MBRDD614 : 7,3 m à 1,76 g/t Au à partir de 136,1 m, dont 3 m à 3,35 g/t Au à partir de 138,9 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4



9 MBRDD615 : 8,6 m à 0,39 g/t Au à partir de 32,4 m

1,5 m à 0,22 g/t Au à partir de 54,9 m

4,6 m à 0,35 g/t Au à partir de 73,4 m

4,6 m à 0,27 g/t Au à partir de 81,6 m

1,5 m à 0,27 g/t Au à partir de 87,4 m

1,5 m à 0,28 g/t Au à partir de 90,4 m

1 m à 0,21 g/t Au à partir de 94,4 m

4,3 m à 0,19 g/t Au à partir de 110,3 m

5,1 m à 0,80 g/t Au à partir de 116,3 m

2,2 m à 0,99 g/t Au à partir de 124,2 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4



Résultats de forage dans la zone entre les fosses BRC2/BRC3

Les puits MBRRC610, MBRRC611 et MBRRC612 (Illustration 3) visaient la projection sud de la minéralisation connue dans la zone entre les fosses BRC2/BRC3, à l’intérieur de la concession Buffalo Reef Felda (Illustration 4). Les puits MBRRC610 et MBRRC612 ont permis de recouper de larges zones de minéralisation aurifère peu profonde, probablement associées au cisaillement ouest. Le puits MBRRC611 n’a pas recoupé de minéralisation et a probablement été implanté trop à l’ouest pour recouper la structure. Ces recoupements prolongent un domaine minéralisé déjà identifié et démontrent une continuité avec les puits de forage situés à 20 m plus au nord. La zone demeure ouverte vers le sud et en profondeur le long du pendage.

La continuité entre les recoupements et la proximité des domaines minéralisés existants renforcent la confiance quant au potentiel d’augmentation de la base de ressources.

Illustration 3 : Coupe transversale à travers la zone entre les fosses BRC2/BRC3 à 3 810 mN, en direction du nord (fenêtre de 20 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRRC610, MBRRC611 and MBRRC612.

Illustration 4 : Forages à Buffalo Reef à l’intérieur de la concession Buffalo Reef Felda.

Résultats de forage dans la zone entre les fosses BRC3/BRC4

Les puits MBRDD612 (Illustration 5), MBRRC580 et MBRRC579[2] visaient une minéralisation aurifère peu profonde au sein du cisaillement ouest de la zone entre les fosses BRC3/BRC4. Alors que le puits MBRRC580 n’a pas permis de recouper une minéralisation significative, les puits MBRRC579 et MBRDD612 ont quant à eux recoupé une minéralisation aurifère significative (Illustration 3). La continuité entre ces deux intersections ne peut pas encore être confirmée et nécessitera des forages supplémentaires. Les intersections se situent en dehors des domaines minéralisés modélisés existants, la zone est ouverte vers le nord et peu forée. Des forages complémentaires sont nécessaires pour en évaluer le potentiel.

Le puits MBRDD614 ciblait une zone située à 120 m plus bas le long du pendage du puits MBRDD612 et à environ 50 m plus haut le long du pendage des anciens puits Buffalo MBRDD463 et MBRDD470, qui ont tous deux recoupé une minéralisation aurifère à haute teneur (Illustration 6). Le puits MBRDD603 (1 m à 3,96 g/t Au et 3 m à 1,71 g/t Au à partir de 121 m) [2] est interprété comme ayant recoupé la même structure que le puits MBRDD614.

Une interprétation géologique et une modélisation seront réalisées pour confirmer l’existence d’une continuité structurale et de teneur entre ces recoupements.

TSX : Monument annonce les résultats des 16 premiers puits de forage du programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing (3 décembre 2025).

Illustration 5 : Coupe transversale à travers la zone entre les fosses BRC3/BRC4 à 4 190 mN, en direction du nord (fenêtre de 40 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et le forage récemment achevé du puits MBDD612.

Illustration 6 : Coupe transversale à travers la zone entre les fosses BRC3/BRC4 à 4 190 mN, en direction du nord (fenêtre de 40 m de large au nord et au sud) représentant les forages historiques et le forage récemment achevé du puits MBRRC614.

PHASE 2. Résultats de forage Buffalo Reef/Felda

La Phase 2 du programme de forage Buffalo Reef/Felda se concentre sur les zones cibles pour l’expansion de la mine présentant un potentiel afin de définir de nouvelles zones minéralisées et des extensions structurelles et en profondeur le long du pendage de la minéralisation en dehors de l’enveloppe élargie de la fosse élargie (Illustration 2). Six (6) puits de forage ont été réalisés dans le cadre de la Phase 2 et sont présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2. Forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda – Résultats de forage de la Phase 2. Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits de forage et ne représentent pas la largeur réelle. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.

Identifiant du puits Intersection Commentaires 1 MBRDD616 :

(Illustration 7) 3 m à 0,66 g/t Au à partir de 57,9 m

2,6 m à 2,69 g/t Au à partir de 119,4 m

6 m à 1,51 g/t Au à partir de 129,4 m

9 m à 1,76 g/t Au à partir de 186,9 m, dont

3,5 m à 1,25 g/t Au et 0,24 % Sb à partir de 186,9 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3 2 MBRDD617 : 7,5 m à 0,33 g/t Au à partir de 39,9 m

1,1 m à 0,45 g/t Au à partir de 54,8 m

1,3 m à 0,21 g/t Au à partir de 70,1 m

1,5 m à 0,23 g/t Au à partir de 93,9 m

2,7 m à 0,85 g/t Au à partir de 186,7 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 3 MBRDD618 : 1,6 m à 28 g/t Au à partir de 95,5 m

3 m à 1,62 g/t Au à partir de 203 m

1,5 m à 1,18 g/t Au à partir de 207,5 m

1,5 m à 1,02 g/t Au à partir de 215,7 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 4 MBRDD619 : 5,7 m à 1,72 g/t Au à partir de 181,5 m, dont

3 m à 4,51 g/t Au et 0,28 % Sb à partir de 181,5 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3 5 MBRDD620 : 0,5 m à 1,99 g/t Au à partir de 181,1 m

1,4 m à 0,52 g/t Au à partir de 198,3 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3 6 MBRDD621 : 1,5 m à 8,59 g/t Au à partir de 144,9 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3



Le programme de forage a permis d’identifier plusieurs cibles structurales minéralisées qui feront l’objet d’essais complémentaires par puits de forage. Bien que tous les puits de forage n’aient pas recoupé de minéralisation significative, les résultats ont amélioré la compréhension des zones cibles.

Zone entre les fosses BRC2/BRC3

Les puits MBRDD616 et MBRDD619 ont recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère à la limite inférieure de l’enveloppe élargie de la fosse et à environ 60 m sous l’enveloppe élargie de la fosse (environ 100 m sous le plancher actuel de la fosse BRC3) (Illustration 7). La zone est peu forée et demeure ouverte en profondeur le long du pendage ainsi que le long de la direction. Les recoupements aurifères les plus profonds dans les deux puits de forage pourraient correspondre à des domaines minéralisés modélisés situés à environ 80 m au nord. Le même domaine minéralisé a été recoupé par les puits MBRDD600, MBRDD601 et MBRDD602 (Tableau 3). [2].

Illustration 7 : Coupe transversale à travers la fosse centrale 3 du site de Buffalo Reef à 3 840 mN, en direction du nord (fenêtre de 40 m de large) représentant les forages historiques et les forages récemment achevés des puits MBRDD615, MBRDD616 et MBRDD619, ainsi que les deux principales cibles de minéralisation liées aux zones de cisaillement est et ouest. Les puits de forage annotés en gris correspondent aux anciens forages carottés de Selinsing.

Tableau 3. Résultats des puits MBRDD600, MBRDD601 et MBRDD602 forés précédemment.

Identifiant du puits Intersection Commentaires 1 MBRDD600 4 m à 3,42 g/t Au et 0,49 % Sb à partir de 55 m Expansion – Buffalo Reef 2 MBRDD601 : 7 m à 4,79 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 55 m Expansion – Buffalo Reef 3 MBRDD602 : 3 m à 1,82 g/t Au et 0,61 % Sb à partir de 22 m

8 m à 2,17 g/t Au et 0,30 % Sb à partir de 26 m Expansion – Buffalo Reef



Les recoupements dans ces deux puits de forage semblent recouper les mêmes structures minéralisées, mais la continuité entre ces recoupements et les domaines minéralisés ne pourra être confirmée qu’une fois des forages supplémentaires réalisés.

Zone entre les fosses BRC3/BRC4

Les puits MBRDD617 et MRDD618 ont permis de recouper de multiples zones de minéralisation aurifère sous l’enveloppe de fosse élargie (Illustration 8). Bien que le recoupement du puits MBRDD617 (7,5 m à 0,33 g/t Au à 39,9 m) soit de faible teneur, il semble corrélé à la minéralisation recoupée dans le puits MBRDD618 et dans les anciens puits de forage MBRDD154 et MBRDD559 (Tableau 4). Les recoupements minéralisés sont situés en profondeur le long du pendage et en dehors des domaines minéralisés existants ainsi que des résultats historiques de forage de Buffalo Reef.

Illustration 8. Coupe transversale à travers la fosse centrale 3 du site de Buffalo Reef à 4 020 mN, en direction du nord (fenêtre de 40 m de large) représentant les forages historiques et le forage récemment achevé du puits MBRDD618 par rapport aux puits existants et aux domaines minéralisés.

Le puits MBRDD618 a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère de faible teneur. Remarque : un recoupement de 1,6 m à 28 g/t Au à une profondeur de 95,5 m a été relevé. Ce recoupement pourrait correspondre au puits MBRDD604 (4 m à 3,19 g/t Au à partir de 99 m) [2] et au recoupement du puits MBRDD559. Ces recoupements représentent des cibles d’opportunité pour de futurs travaux de forage.

Tableau 4. Résultats des puits MBRDD154 et MBRDD559 forés précédemment.

Identifiant du puits Intersection Commentaires 1 MBRDD154 4,8 m à 1,63 g/t Au à partir de 46,2 m Expansion – Buffalo Reef 2 MBRDD559 4,1 m à 1,49 g/t Au à 97,2 m Expansion – Buffalo Reef



Une interprétation géologique et une modélisation seront réalisées pour confirmer l’existence d’une continuité structurale et de teneur entre ces recoupements. Des forages complémentaires seront nécessaires pour évaluer pleinement le potentiel de minéralisation.

Les résultats d’analyse des puits MBRDD623, MBRDD624, MBRDD625, MBRRC626, MBRRC627, MBRRC628, MBRDD629, MBRDD630 et MBRDD631 ne sont pas encore disponibles. Ces résultats seront communiqués dès leur réception.

FORAGE, ANALYSE ET AQ/CQ

L’équipe de forage interne de Monument a été reconstituée et est désormais équipée de deux foreuses Desco SP 6500SA (capacité de 350 m de profondeur). L’une des foreuses est équipée d’une tête de forage polyvalente permettant de passer du forage à circulation inverse (« RC ») au forage au diamant (« DD »). Quatre foreuses supplémentaires, fournies par des sous-traitants, ont été ajoutées, portant à six le nombre total de foreuses au diamant en activité, afin d’achever le forage d’ici la fin mars 2026.

La technique d’échantillonnage utilisée pour le programme de forage consiste à prélever des carottes de taille PQ (85 mm de diamètre) et principalement HQ (63,5 mm de diamètre) à l’aide d’une foreuse-carotteuse.

Les échantillons sont stockés dans l’entrepôt du projet de Selinsing avant d’être transportés à Port Klang par le transporteur habituel de Monument. Le site est sécurisé 24 heures sur 24 par un poste de garde occupé par du personnel. Les échantillons sont expédiés directement à SGS Port Klang une fois par semaine.

Tous les échantillons sont envoyés au laboratoire SGS Malaysia à Port Klang, Selangor, pour une analyse pyrognostique (FAA303), une analyse ICP (ICP40Q) et une analyse CS (CSAO6V) pour le carbone et le soufre. Les pulpes et les rejets grossiers sont renvoyés sur site pour de futures études de contrôle AQ/CQ.

Le matériel de référence certifié (MRC) est fourni par Geostats et inséré environ tous les 15 m ; les blancs sont eux insérés environ tous les 10 m. Tous les résultats d’analyse sont vérifiés par le personnel de Monument avant d’être saisis dans la base de données Microsoft Access. Toutes les données AQ/CQ sont examinées afin de garantir la validité des résultats.

Tous les emplacements des colliers sont relevés à l’aide du système de GPS différentiel par l’équipe de Monument réalisant les levés sur le site. Des levés de fond de puit sont effectués sur tous les puits de forage à l’aide d’un outil de levé numérique Trushot. Les données capturées sont transmises sans fil de l’outil à l’appareil portable. Les levés sont générallement effectués tous les 30 à 50 mètres.

La récupération des carottes est enregistrée au moment du forage par le foreur et vérifiée lors de la diagraphie par l’équipe géologique sur place. La récupération des carottes est déterminée en mesurant chaque intervalle de 1 m. La diagraphie est de nature qualitative et enregistre la lithologie, la taille des grains, la texture, les altérations, la structure, les modifications, les veines, les sulfures, etc. Tous les puits sont entièrement diagraphiés.

AVANCEMENT DU PROGRAMME DE FORAGE

Forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda

Les forages pour l’expansion de la mine de Buffalo Reef/Felda ont débuté le 7 mai 2025 à l’aide de deux foreuses internes. En novembre 2025, le programme a été accéléré par l’ajout de deux foreuses supplémentaires. Deux autres foreuses sous-traitées ont débuté leurs activités la dernière semaine de janvier 2026, portant à six (6) le nombre total de foreuses au diamant en activité à Buffalo Reef afin de respecter la date d’achèvement prévue pour fin mars 2026. À ce jour, quarante (40) puits de forage ont été réalisés sur 5 156 m, et les résultats d’analyse de trente-deux (32) puits ont été reçus (voir l’Annexe B) ; les résultats d’analyse de neuf (9) puits sont toujours en attente.

Un récapitualtif des forages réalisés à ce jour est présenté dans le Tableau 5.

Le programme de forage pour l’expansion de la mine, y compris la stratégie de forage et la hiérarchisation des zones et des puits cibles, fera l’objet d’un suivi attentif et d’un examen régulier, et pourra être modifié en conséquence. L’orientation des forages et les zones ciblées restent flexibles afin de ne pas perturber les activités minières. Pour accélérer les programmes d’exploration, la Société pourra, en tant que de besoin, mobiliser davantage de foreuses, de quatre actuellement à neuf, en fonction des circonstances.

Tableau 5. Tableau récapitulatif des forages réalisés à ce jour.

Budget Puits de forage réalisés Puits de forage restants N° Puits Mètres N° Puits Mètres N° Puits Mètres Expansion de la mine Buffalo Reef/Felda Phase 1 73 10 365 28 2 909 45 7 456 Expansion de la mine Buffalo Reef/Felda Phase 2 36 5 012 12 2 247 24 2 765 Selinsing Phase 1 3 480 0 0 3 480 Selinsing Phase 2 6 1 620 0 0 6 1 620 Total 118 17 477 40 5 156 78 12 321



Programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing

Le programme de forage pour l’expansion de la mine Buffalo Reef/Felda demeure le programme de forage prioritaire pour l’exploitation. Les Phases 1 et 2 du forage à Selinsing commenceront dès que le forage au diamant du programme Buffalo Reef / Felda sera terminé et que les foreuses seront disponibles.

Le programme de forage pour l’expansion de la mine de Selinsing comprend 9 puits de forage pour un total de 2 100 m forés.

La Phase 1 du programme de forage sur le site de la mine de Selinsing permettra de tester l’expansion en profondeur et les expansions locales de la zone à haute teneur des structures aurifères modélisées dans l’enveloppe de la fosse élargie de Selinsing, et comprendra trois (3) puits de forage pour une profondeur totale de 480 m.

La Phase 2 du programme de forage sur le site de la mine de Selinsing visera à tester les extensions de la minéralisation aurifère encaissée dans une zone de cisaillement, selon le pendage et la direction, en dehors de l’enveloppe de la fosse élargie, et comprendra six (6) puits forages pour une profondeur totale de 1 620 m.

Déclaration de la personne qualifiée

Les informations contenues dans le présent rapport qui concernent les résultats d’exploration sont basées sur les informations compilées et approuvées par Mr. Mark Shelverton, titulaire d’une licence en sciences (avec distinction), géologue en chef pour la Société, membre de l’Institut australien des géoscientifiques et personne qualifiée conformément au Règlement NI 43-101.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 280 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, consultez le site Internet de la Société à l’adresse www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de Toronto et son partenaire en services de réglementation (tel que défini dans ses politiques) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives.

Ce communiqué de presse exprime des déclarations empreintes d’informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des plans de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes envers l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès des fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés cités dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « entend » ou à l’inverse « n’entend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens, mais aussi par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s mesures, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de la mine de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations réalisées à l’étranger, les autres risques propres à l’industrie minière et ceux détaillés dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs retenus pour formuler les déclarations prospectives du présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le cours futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, le budget des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur ses projets, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient également entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou objectifs. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements à venir pourraient considérablement différer de ceux qui y sont anticipés. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

ANNEXE A. Tableau des résultats d’analyse pour les quinze (15) puits de forage au diamant mentionnés dans le présent communiqué (les intervalles indiqués correspondent à la longueur des puits et ne représentent pas les largeurs réelles. Les largeurs réelles seront déterminées une fois la modélisation géologique terminée.)

Identifiant du puits De

(en mètres) À

(en mètres) Largeur (en mètres) Intersection Commentaire MBRDD612 24,9 28,4 3,5 1,62 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD614 54,4

57,9

77,4

136,1 56,4

60,9

83,4

143,4 2

3

6

7,3 1,75 g/t Au

0,41 g/t Au

0,44 g/t Au

1,76 g/t Au, dont 3 m à 3,35 g/t Au à partir de 138,9 m Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD615 32,40

54,90

73,40

81,60

87,40

90,40

94,40

110,30

116,30

124,20 41

56,40

78

86,20

88,9

91,9

95,4

114,6

121,4

126,4 8,6

1,5

4,6

4,6

1,5

1,5

1

4,3

5,1

2,2 0,39 g/t Au

0,22 g/t Au

0,35 g/t Au

0,27 g/t Au

0,27 g/t Au

0,28 g/t Au

0,21 g/t Au

0,19 g/t Au

0,80 g/t Au

0,99 g/t Au Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD616 35,40

57,90

63,10

75,90

110,40

119,40

129,40

168,90

186,90 41,40

60,90

64,60

77,40

116,40

122,00

135,40

170,40

195,90 6

3

1,5

1,5

6

2,6

6

1,5

9 0,27 g/t Au

0,66 g/t Au

10,3 g/t Au

0,94 g/t Au

0,28 g/t Au

2,69 g/t Au

1,51 g/t Au

0,43 g/t Au

1,76 g/t Au, dont 3,5 m à 1,25 g/t Au et 0,24 % Sb Expansion – Buffalo Reef











MBRDD617 39,9

54,8

70,1

93,9

186,7 47,4

55,9

71,4

95,4

189,40 7,50

1,10

1,30

1,50

2,70 0,33 g/t Au

0,45 g/t Au

0,21 g/t Au

0,23 g/t Au

0,85 g/t Au, dont 1 m à 1,62 g/t Au à partir de 188,4 m Expansion – Buffalo Reef MBRDD618 17

24,7

39,5

46,8

65

95,5

108,5

114,5

154,4

165

188,9

203

207,5

215,7 18,5

27,2

41

48,5

66,5

97,1

110

115,5

155,5

166,5

190,4

206

209

217,2 1,50

2,50

1,50

1,70

1,50

1,60

1,50

1

1,10

1,50

1,50

3

1,50

1,50 0,36 g/t Au

0,41 g/t Au

0,5 g/t Au

0,21 g/t Au

0,38 g/t Au

28 g/t Au

0,25 g/t Au

1,2 g/t Au

0,46 g/t Au

1,03 g/t Au

0,82 g/t Au

1,62 g/t Au

1,18 g/t Au

1,02 g/t Au Expansion – Buffalo Reef MBRDD619 78,5

181,5 80

187,2 0,50

5,7 0,33 g/t Au

1,72 g/t Au, dont 3 m à 4,51 g/t Au et 0,28 % Sb à partir de 181,5 m Expansion – Buffalo Reef MBRDD620 181,1

198,3 181,6

199,7 0,50

1,40 1,99 g/t Au

0,52 g/t Au Expansion – Buffalo Reef MBRDD621 144,9

168,5 146,4

169,4 1,5

0,9 8,59 g/t Au

2,45 g/t Au Expansion – Buffalo Reef MBRDD623 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD624 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD625 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD626 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD627 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD628 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRDD629 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD630 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRDD631 En attente des résultats Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRRC578 Aucun résultat significatif Expansion – Buffalo Reef MBRRC580 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRRC581 8

18

29

39

81 16

26

30

41

83 8

8

1

2

2 0,30 g/t Au

0,28 g/t Au

0,23 g/t Au

0,25 g/t Au

0,46 g/t Au Zone entre les fosses BRC3/BRC4 MBRRC610 7 14 7 2,30 g/t Au, dont 3 m à 4,36 g/t Au à partir de 8 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRRC611 Aucun résultat significatif Zone entre les fosses BRC2/BRC3 MBRRC612 26 35 9 2,03 g/t Au, dont 2 m à 4,54 g/t Au à partir de 8 m et 3 m à 2,75 g/t Au à partir de 32 m Zone entre les fosses BRC2/BRC3



ANNEXE B : Liste des puits de forage réalisés au moment de la rédaction du rapport.

Identifiant du puits







Grille de la mine MRSO Profondeur (en mètres)







Méthode







Taille



Azimut



(Mine)



Azimut



(RSO)



Pendage



Est Nord RL Est Nord RL 1 MBRRCDD01 627 3 126 500 421358 471172 108,4 171,9 Circulation Inverse/Diamant Taille HQ 2700 2620 -600 2 MBRRCDD02 458 2 980 522 421212 471004 130,7 122,5 Circulation Inverse/Diamant Taille HQ 2650 2570 -600 3 MBRDD600 656 3 900 450 421279 471943 58,7 90,6 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 4 MBRDD601 645 3 860 450 421273 471901 58,3 100,2 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 5 MBRDD602 621 3 880 450 421248 471918 58,2 101,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 6 MBRDD603 707,4 4 151,5 492,5 421294 472199 100,7 125,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 7 MBRDD604 771,9 4 040,6 493,5 421374 472098 101,7 140,1 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 8 MBRDD605 673,4 4 162,8 495,8 421259 472205 104 183,9 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 9 MBRDD606 625,9 4 074,3 455,1 421225 472111 63,3 71,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 10 MBRDD607 554,4 3 707,8 484,9 421205 471738 93,1 50,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 11 MBRDD608 564,3 3 687,6 485,3 421218 471720 93,5 50,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 12 MBRDD609 580,4 3 779,9 455,2 421221 471813 63,4 62,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 13 MBRDD610 786 4 238,9 495,6 421360 472296 103,8 53,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 14 MBRDD611 640,4 4 200,1 495,8 421221 472238 104 130,9 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 15 MBRDD612 600,9 4 205,4 496 421182 472237 104 110,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 16 MBRDD613 682,7 4 189,4 495,8 421265 472233 104 150,7 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 17 MBRDD614 734,1 4 193,7 495,6 421315 472244 104 180,3 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 18 MBRDD615 786,7 3 861,6 497,5 421414 471923 106 180,6 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 19 MBRDD616 779,4 3 849,7 497,7 421408 471910 106 206,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 20 MBRDD617 763,3 3 981,4 496,7 421374 472038 105 200,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 21 MBRDD618 779,8 4 017 494,5 425043.3 469323.3 102,7 221 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 22 MDRDD619 778,1 3 821,5 497,7 424849.9 469294.2 105,9 200 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 23 MBRDD620 781,3 3 379,6 493 424411.9 469235.5 101,9 234,7 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 24 MBRDD621 756,6 3 418,4 490,5 424453.8 469216.5 98,7 215,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 25 MBRDD623 754,6 3 377,7 490,7 424413.8 469208.8 98,9 250 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 26 MBRDD624 688,5 3 723,5 510,4 424765.4 469191.7 118,6 200,3 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 27 MBRDD625 729 3 536 499,7 424574.1 469205.6 107,9 230,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 28 MBRDD626 640,5 3 939,3 450,3 424985.8 469174.4 58,5 100,2 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 29 MBRDD627 639,3 3 920 450,2 424966.9 469170.6 58,4 100,5 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 30 MBRDD628 711 3 541,6 494,7 424582.2 469188.6 102,9 190,4 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 31 MBRDD629 630,2 3 939,8 450,4 424987.8 469164.3 58,6 80,3 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 32 MBRDD630 649,4 3 899,8 450,4 424945.5 469177.8 58,6 101 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 33 MBRDD631 622,8 3 920,1 450,1 424969.3 469154.2 58,3 80,2 Diamant Taille PQ/HQ 2700 2620 -600 34 MBRRC578 306,2 2 830 506,2 421109 470965 131 60 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 35 MBRRC579 589 4 177 496 421174 472207 104,3 84 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 36 MBRRC580 588,5 4 147,4 485,7 421177 472178 93,9 80 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 37 MBRRC581 787,2 4 240,2 495,7 421361 472298 103,8 84 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 38 MBRRC610 606,5 3 811,9 450,4 421242 471849 59 50 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 39 MBRRC611 592,3 3 803,2 450,3 421229 471838 58 50 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600 40 MBRRC612 630,4 3 820 450,6 421265 471860 59 60 Circulation Inverse 102 mm 2700 2620 -600



Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f052fd6e-24a2-4a0a-ad07-e1762fb97865

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2509c4d1-1956-4100-9158-3c8fb647ae60

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c0fdb53-83c5-45d4-9f4d-02c559f9e64e

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac3b8a18-22f1-424c-b407-01a1f254f982

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e5b6aeff-075f-4c84-bafa-dab937eb96c6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ace27ff-5788-4a12-92d0-e0b2cc40e845

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2a58516-2eca-46b8-9c7f-eeca343a03f8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad70c8f1-d3d6-42c0-80f4-d90e467984f3