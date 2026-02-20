Mise à jour pour le projet de niobium James Bay

MONTRÉAL, 20 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB : NBYCF) fait une mise à jour sur le projet de niobium James Bay (le « projet »).

La Société a récemment pris connaissance d'une lettre datée du 18 février 2026 (la « Lettre »), publiée par le Chef de la Première Nation Moose Cree (« MCFN ») et ensuite affichée sur Facebook.

NioBay tient à réitérer qu'elle réalisera son programme d'exploration dans le respect des droits de la MCFN ainsi que de toutes les lois et réglementations environnementales applicables, et en pleine conformité avec le permis délivré par le gouvernement de l'Ontario.

NioBay s'engage à travailler en collaboration avec la communauté locale en faisant appel à des entrepreneurs locaux, en créant des emplois, en établissant des partenariats stratégiques, en contribuant à la communauté et en développant des opportunités de collaboration avec celle-ci. Notre objectif est de favoriser un partenariat sincère et respectueux tout en maximisant les avantages économiques générés par ce programme d'exploration pour la communauté.

Le conseil d'administration de NioBay reconnaît que le projet de niobium James Bay fait partie du Traité 9 et constitue le territoire principal de la Première Nation Moose Cree. Nous respectons les droits et intérêts autochtones de MCFN et des communautés autochtones visées par le Traité 9.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet de niobium James Bay situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh. La Société a également la possibilité d'acquérir une participation de 80 % dans le projet Foothills, un projet de production de phosphate de titane situé à proximité de l'ancienne mine de St-Urbain au Québec.



À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment les énoncés portant sur les plans de la Société. Les énoncés prospectifs qui figurent dans les présentes comprennent notamment des énoncés portant sur des activités, des événements ou des développements qui, selon NioBay, se produiront ou devraient se produire dans l’avenir concernant le projet James Bay. Ces énoncés s’appuient nécessairement sur un certain nombre de convictions, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle les énoncés sont formulés et ceux-ci sont soumis à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, les estimations ou les opinions de la direction ou d’autres facteurs devaient changer, sauf si la loi l’exige.

