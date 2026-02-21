Founder Group Limited 收到 NASDAQ 关于最低公众持股量不足的通知

马来西亚雪兰莪州, Feb. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (Nasdaq：FGL，以下简称“FGL”或“公司”) 今日宣布于 2026 年 2 月 17 日收到 Nasdaq Stock Market LLC (以下简称“Nasdaq”) 上市资格审查部的通知函。函件指出，因公司已不再满足 Nasdaq 资本市场 Nasdaq 上市规则 5550(a)(4) 规定的 50 万股最低公众持股量要求，故不再符合持续上市的上市规则。

该通知不会对公司 A 类普通股的上市及交易造成即时影响。

公司须在 2026 年 4 月 3 日之前向 Nasdaq 工作人员提交一份具体计划，说明如何实现并持续满足 Nasdaq 资本市场所有上市要求，包括完成该计划的时间表。 公司拟在规定期限内提交该计划。

关于 FGL

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素（包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容），可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“或许”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时，主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

联系信息

媒体垂询请联系：

Founder Group Limited

info@founderenergy.com.my

投资者关系垂询：

Skyline Corporate Communications Group, LLC

Scott Powell，总裁

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

办公室：(646) 893-5835

电子邮箱：info@skylineccg.com