VCI Global 通过成立 ROBODAX 推进其 AI 原生基础设施战略，统一机器人自动化与现实世界资产数字基础设施

马来西亚吉隆坡, Feb. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG，简称“VCI Global”或“公司”) 今日宣布成立 ROBODAX，这是一项战略平台举措，旨在将公司的机器人自动化路线图与现实世界资产 (RWA) 数字基础设施战略整合至单一执行架构之下。

ROBODAX 的成立标志着 VCI Global 向 AI 原生基础设施运营模式转型迈出了结构性一步。 该举措旨在将机器人自动化、AI 编排框架、通证化架构及企业结算能力整合为协同的平台战略，以助力未来商业部署。

ROBODAX 将作为架构执行层，连接实体自动化产出与数字资产基础设施。 随着时间推移，该框架有望支持商业化变现模式，将机器人产生的现实世界活动与通证化商业及基于交易所的结算机制相衔接。

尽管 ROBODAX 现阶段并非独立创收产品，但管理层认为，该举措通过将技术开发与规模化商业路径相结合，强化了公司的长期基础设施战略定位。 该平台架构旨在提升运营清晰度、资本配置规范性与执行效率，助力 VCI Global 推进其 AI 驱动战略。

随着部署逐步成熟，公司预计 ROBODAX 将在机器人技术支持的服务、企业通证化基础设施以及 AI 驱动自动化举措等领域，为未来的商业化变现机会提供支撑。

“ROBODAX 标志着我们 AI 原生基础设施愿景的战略性演进。 通过在架构层面将机器人自动化与现实世界资产数字基础设施相整合，我们正在强化自身的执行框架，为公司在生态系统不断发展的过程中实现规模化的商业部署奠定基础，”VCI Global 集团执行主席兼首席执行官拿督 Victor Hoo 表示。

关于 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 是一个 AI 原生运营平台，旨在通过集中化的智能、数据与资本管控机制，助力企业实现规模化发展与运营优化。

公司采用平台化运营模式，旗下子公司、关联公司及投资组合企业均可接入 VCI Global 集中化的 AI、数据、治理与资本配置体系，从而在跨行业运营中实现更快的执行效率、更高的资本效率和规模化增长。

VCI Global 平台整合了 AI 驱动型执行、标准化 KPI 框架、财务与治理控制以及战略性资本配置，而各运营业务则专注于营收增长、客户关系与本地化执行。

公司业务涵盖咨询、AI 与数字基础设施、数字资产、能源、汽车及消费等多个领域，并持续基于业绩表现、可扩展性及资本回报率评估各项业务的规模化、分拆、剥离或终止的机会。

VCI Global 以平台为中心的发展模式旨在通过稳健增长与审慎资本配置，提升运营效率、增强 IPO 准备度并释放长期价值。

如需了解更多公司信息，请访问 https://v-capital.co/。

联系信息：

媒体垂询请联系：

VCI GLOBAL LIMITED

enquiries@v-capital.co