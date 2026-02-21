VCI Global 成立 ROBODAX，推進人工智能原生基礎設施策略，整合機械人自動化及真實世界資產數碼基建

馬來西亞吉隆坡, Feb. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (「VCI Global」或「公司」) 今日宣佈成立 ROBODAX。此策略平台計劃，旨在將公司的機械人自動化發展藍圖及真實世界資產 (「RWA」) 數碼基建策略，整合至統一的執行架構中。

ROBODAX 應運而生，象徵 VCI Global 向人工智能 (AI) 原生基建營運模式的轉型，在架構上實現重大飛躍。 此計劃整合機械人自動化、人工智能編排框架、代幣化架構及企業結算功能，形成一套協同的平台策略，為日後的商業部署鋪路。

ROBODAX 肩負架構執行層的重任，將實體自動化產出與數碼資產基建無縫對接。 長遠而言，此框架有望支援各種變現模式，將機械人帶動的真實世界活動，與代幣化商業及交易所結算機制連繫起來。

縱然 ROBODAX 現階段並非獨立的收益型產品，但管理層認為此舉能讓技術發展與可擴展的商業模式並行，從而鞏固公司的長遠基建佈局。 隨著 VCI Global 推進人工智能驅動策略，此平台架構旨在使營運更加清晰明確、加強資本配置紀律，並提高執行效率。

公司預期，隨著相關部署漸趨成熟，ROBODAX 將有助開拓未來的變現機遇，涵蓋機械人服務、企業代幣化基建，以至人工智能驅動的自動化項目。

VCI Global 集團執行主席兼行政總裁拿督 Victor Hoo 表示：「ROBODAX 體現我們人工智能原生基建願景的策略演進。 透過在架構層面將機械人自動化與真實世界資產數碼基建加以結合，我們正強化執行框架。隨著生態系統蓬勃發展，公司已準備就緒，迎接充滿規模拓展潛力的商業新里程。」

關於 VCI Global Limited

VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) 是原生人工智能營運平台，旨在透過集中的智能、數據與嚴謹資本管理，拓展並完善業務發展。

公司採用平台營運模式，旗下子公司、關聯公司及投資組合公司皆接入 VCI Global 的集中式人工智能、數據、管治及資本配置系統，從而加速執行、提高資本效率，並實現跨行業的大規模增長。

VCI Global 的平台集中管理人工智能驅動的執行、將關鍵績效指標 (KPI) 框架、財務與管治監控以及策略資本配置標準化，而旗下營運業務則專注創造收入、維繫客戶關係和落實本地執行。

公司業務遍及顧問服務、人工智能與數碼基礎設施、數碼資產、能源、汽車及消費品等多個領域，並持續根據績效、可擴展性及資本回報，評估擴張、分拆、出售或終止業務的機會。

VCI Global 以平台為核心的策略，旨在透過嚴謹有序的增長及精準的資本配置，提升生產力、完善上市準備，並發揮長期價值。

如欲了解更多有關公司的資訊，請登入 https://v-capital.co/。

前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述，該等陳述受各種風險及不明朗因素所規限。 該等陳述涉及公司業務增長能力及其他非歷史事實的表述，包括可能附有「擬定」、「可能」、「將要」、「計劃」、「預期」、「預料」、「預測」、「估計」、「旨在」、「相信」、「期望」、「潛力」或類似措辭的陳述。 此等前瞻性陳述只建基於我們目前的信念、預期及其他未來條件。 前瞻性陳述關乎未來，因此其必然受難以預測的不明朗因素、風險及環境變化所影響，而當中許多因素非我們所能控制。 因此，您不應依賴任何該等前瞻性陳述。 實際結果可能與這些前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異，原因包括但不限於：公司實現盈利營運的能力、客戶對新產品的接受度、冠狀病毒 (COVID-19) 傳播的影響及公司供應鏈夥伴所在國政府未來採取的措施、對公司產品的需求及公司客戶的經濟狀況、競爭性產品與定價的影響、成功管理以及整體經濟狀況，以及公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中詳述的其他風險因素。 本新聞稿所載的前瞻性陳述僅於發佈當日有效，除了按適用法律規定，公司概無責任更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述。

聯絡資訊：

傳媒查詢請聯絡：

VCI GLOBAL LIMITED

enquiries@v-capital.co