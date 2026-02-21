Ændring i ledelsen



Selskabsmeddelelse nr. 08/2026

København, den 21. februar 2026

I forbindelse med optimering af selskabets eksterne udviklingsteam har Unlimit Group besluttet at afslutte samarbejdet med CTO Haris Aftab, da hans primære funktion som projektleder af dette team ikke har fungeret som ønsket.

Fremadrettet ledes udviklingsteamet af CEO Jan Bo Sørensen.

Ændringen påvirker ikke selskabets forventninger til omsætning eller indtjening for indeværende regnskabsår.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)

Ewaldsgade 9, DK-2200 København N, +45 89 88 78 46.

Investor Kontakt

Direktør, Jan Bo Sørensen, + 45 27 90 20 01 js@unlimitgroup.dk

