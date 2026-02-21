SKAGI: Samrunaviðræðum Skaga hf. og Íslandsbanka hf. slitið

Með vísan til tilkynningar frá 6. október 2025, þar sem greint var frá undirritun samkomulags um helstu skilmála samruna („samkomulagið“) á milli Íslandsbanka hf. („Íslandsbanki“) og Skaga hf. („Skagi“), tilkynnir stjórn Skaga hér með um að samrunaviðræðum félaganna hefur verið slitið.
Stjórn Skaga harmar að þetta sé niðurstaða þess ferlis sem lagt var upp með enda er það mat hennar að verulegur ávinningur yrði af samruna félaganna og tækifæri til framtíðar fyrir alla hagaðila. Samruni við Íslandsbanka var í samræmi við stefnu félagins um að taka þátt í nauðsynlegum breytingum á fjármálamarkaði og voru skýr tækifæri til staðar til að sækja fram á öllum sviðum fjármálaþjónustu.
Í samkomulaginu voru festir í sessi helstu skilmálar fyrirhugaðs samruna félaganna, þar á meðal gagngjald í formi ákveðins fjölda nýrra hluta í Íslandsbanka, ásamt því að sammælst var um skilgreint og tímasett ferli áreiðanleikakannana, samlegðargreiningar, vinnu við samrunasamning og gerð tilkynninga til Samkeppniseftirlitsins og Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Í samkomulaginu var gert ráð fyrir mögulegri aðlögun gagngjalds byggt á efnislegum atriðum sem kynnu að koma fram í áreiðanleikakönnunum eða samfara hugsanlegum skilyrðum Samkeppniseftirlitsins sem kynnu að hafa áhrif á viðskiptalegar forsendur. Líkt og fram hefur komið í fyrri tilkynningum beggja aðila hefur vinna við framangreinda verkþætti gengið vel og verið án teljandi efnislegra athugasemda.
Íslandsbanki hefur nú lagt fram tillögu sem felur í sér verulegar breytingar á gagngjaldi, umfram efnisleg atriði sem hafa komið upp í ferlinu. Stjórn Skaga telur að ný tillaga Íslandsbanka rúmist ekki innan umsamdra skilmála og endurspegli á engan hátt virði Skaga í sameinuðu félagi. Aðilar hafa því sammælst um að fyrrnefnt samkomulag frá 6. október sé fallið niður og samrunaviðræðum slitið.
Íslandsbanki og VÍS hafa átt í farsælu samstarfi síðastliðið ár. Með samstarfinu njóta viðskiptavinir sem eru í viðskiptum við bæði félög ávinnings í vildarkerfum félaganna. Að auki hafa viðskiptavinir nú betri yfirsýn yfir fjármálavörur og tryggingar í appi bankans. Aðilar eru sammála um að halda þessu góða samstarfi áfram, viðskiptavinum beggja til heilla.
Forsvarsmenn Skaga munu nú beina kröftum sínum alfarið að innleiðingu stefnu félagsins um arðbæran vöxt á sviði trygginga, fjárfestingarbankastarfsemi og eignastýringar. Sú umbreytingarvegferð hefur gengið vel og gott gengi félagsins undanfarið ber þess glögglega merki. Skagi hefur enn fremur verið virkur þátttakandi í þróun fjármálamarkaða og við teljum talsverð tækifæri vera fólgin í stöðu okkar í núverandi umhverfi.
Nánari upplýsingar veita:
Stefán Héðinn Stefánsson, stjórnarformaður: stefan.stefansson@skagi.is
Haraldur I. Þórðarson, forstjóri: haraldur@skagi.is