Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY – 21 Février 2026

Dassault Systèmes annonce la nomination de Pascal Daloz comme Président-Directeur Général de Dassault Systèmes

Bernard Charlès annonce se retirer de ses fonctions de Président du Conseil et d’administrateur, pour raisons personnelles

Bernard Charlès entend mettre ses 43 années d’expérience dans l’industrie, ainsi que sa vision de la transformation par l’IA des processus industriels de création et de production, au service de l’économie générative

Pascal Daloz est nommé Président-Directeur Général par le Conseil d’administration de Dassault Systèmes ; il continue de mener à bien la stratégie des 3D UNIV+RSES et à positionner Dassault Systèmes en leader de l’IA industrielle





Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Bernard Charlès a informé le Conseil d’administration, ce jour et avec effet immédiat, qu’il se retirait de ses fonctions de Président du Conseil et d’administrateur, pour des raisons personnelles.

Le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité de nommer Pascal Daloz Président-Directeur Général de Dassault Systèmes à compter du 21 février 2026, et ce en accord avec la recommandation du Comité des rémunérations et de sélection.

Pascal Daloz, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, a déclaré :

“C’est un honneur de succéder à Bernard Charlès au poste de Président du Conseil, tout en poursuivant ma mission de Directeur Général. Je remercie Bernard pour sa confiance, son soutien sans faille et l’inspiration qu’il transmet. Nous partageons une même vision : repousser les limites de la science et de l’imagination pour changer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens – en utilisant la puissance des « mondes virtuels pour la vie réelle ». Nous partageons également une conviction commune quant au plan nécessaire pour concrétiser cette vision.

Comme co-fondateur et Directeur Général, Bernard a transformé la start-up qu’était Dassault Systèmes en leader mondial. Il est l’inspirateur des avancées technologiques qui sont la marque de notre entreprise, où il a insufflé une culture d’innovation permanente. Il a été l’artisan de la transformation des industries pour un monde plus durable. Je remercie Bernard de se mettre à la disposition de Dassault Systèmes pour nous aider à accélérer l’adoption des 3D UNIV+RSES et de l’IA.

Notre ambition est claire : mener la transformation de l’IA industrielle grâce aux 3D UNIV+RSES. C’est un engagement sur le long terme qui vise à redéfinir l’innovation, les opérations et la compétitivité industrielles à l’ère de l’économie générative. Je m’engage à garantir à Dassault Systèmes la liberté d’action dont elle a besoin pour continuer à être un catalyseur de transformation et à accélérer sa croissance."

Bernard Charlès a expliqué :

“J’ai demandé, pour des raisons personnelles, à être libéré de mes obligations de Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes. J’ai co-fondé notre entreprise avec Charles Edelstenne et je suis ravi que Pascal Daloz me succède dans ce rôle. Pascal et moi travaillons en tandem depuis 25 ans : il a toute ma confiance pour diriger l’entreprise et organiser le travail du Conseil.

Cette décision reflète la continuité et la solidité de notre gouvernance, un pilier essentiel de la confiance que nous accordent nos grands clients partout dans le monde. Je suis fermement convaincu que cette nouvelle configuration crée les meilleures conditions pour permettre à Dassault Systèmes de continuer à se développer avec succès.

J’aime profondément Dassault Systèmes. Je suis très fier de ses collaborateurs, ses équipes, ses clients, sa raison d’être, ses valeurs et ce que nous construisons tous ensemble. Je suis un homme de produits et de technologies : c’est ma passion. Je me mets à la disposition de l’entreprise pour continuer à accélérer l’adoption des 3D UNIV+RSES. Au cours des quarante dernières années, j’ai conduit six générations de transformations industrielles, à l’origine d’innovations produit majeures. La “Gen7” est désormais parfaitement définie et architecturée. Pascal et l’équipe talentueuse qui l’entoure vont continuer à faire fructifier ce formidable patrimoine pour le succès de nos clients, de nos partenaires et de nos actionnaires.”

“Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier Bernard Charlès pour son leadership et sa détermination qui ont permis de faire de Dassault Systèmes un leader mondial du cycle de vie des produits (PLM), reconnu par toutes les industries. L’originalité de sa vision, qui a reçu l’appui de tant de grandes entreprises internationales, a toujours constitué un avantage concurrentiel décisif. Au cours des trois dernières années, Bernard a préparé sa succession avec soin - en veillant à ce que la 7ᵉ génération de nos solutions industrielles fondées sur l’IA soit pleinement engagée et en transmettant l’héritage construit tout au long de sa carrière, en visant toujours les plus hauts standards de qualité. Avec Pascal Daloz, l’entreprise est entre de bonnes mains pour l’avenir”, a ajouté Charles Edelstenne, fondateur et Président d’honneur du Conseil.

Réunion d’information retransmise lundi 23 février 2026 par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organisera, le 23 février 2026, une conférence téléphonique à 08h00 heure de Paris / 07h00 heure de Londres. Cette conférence sera accessible sur le site http://www.3ds.com/fr/investisseurs/. Merci de vous connecter au moins 15 minutes avant le début du webcast ou de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. La conférence sera disponible en différé.

###

POUR PLUS D’INFORMATIONS

A propos de la plateforme 3DEXPERIENCE et des solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : www.3ds.com/fr.





A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes - Relations investisseurs

Marie Dumas : +33 1 61 62 70 92

investors@3ds.com

Dassault Systèmes – Contact Presse

Pierre-Hubert Meilhac : +33 1 85 24 07 33

Pierrehubert.meilhac@3ds.com

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DEXCITE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC PLM, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, NETVIBES, OUTSCALE, SIMULIA et SOLIDWORKS sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L’utilisation de toute marque de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation écrite expresse

Pièce jointe