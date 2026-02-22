Cygnus vise la croissance des ressources avec le lancement de nouveaux programmes de forage et de géophysique

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

FAITS SAILLANTS :

Cygnus met en place ses leviers de création de valeur pour 2026, en priorisant l’exploration et la croissance des ressources.

À Cedar Bay , des levés électromagnétiques de fond de trou (« DHEM ») sont en cours afin d'identifier des cibles de suivi à partir des intersections récentes 1 , telles que : 28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu (1,0 g/t Au, 1,0 % Cu et 12,0 g/t Ag) (CDR-25-16) 10,6 m à 4,1 g/t ÉqAu (3,6 g/t Au, 0,3 % Cu et 2,8 g/t Ag) (CDR-25-11W1)

C'est la première fois depuis plus de 20 ans que le DHEM est utilisé à Cedar Bay.

Les forages ont commencé à Golden Eye afin de tester les extensions sous les ressources actuelles, qui s'élèvent à 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu (indiquées) et 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu (présumées) 2 .

À Joe Mann , un levé détaillé par polarisation provoquée (« PP ») est en cours afin d'identifier des cibles de forage facilement accessibles similaires aux gisements du complexe Nelligan d'IAMGOLD, qui contiennent 4,3 M d'onces Au (M+I) et 7,5 M d'onces Au (présumées) 3 , situés à seulement 10 km à l'ouest de Joe Mann.

Des permis sont en cours de soumission pour le prospect Gwillim en vue de forages au cours du prochain trimestre; ceux-ci seront cofinancés à hauteur de 50 % par le partenaire de la coentreprise Alamos Gold, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 25 G$ CA. Les cibles initiales feront le suivi des intersections historiques 4 suivantes : 7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18); 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).

Cygnus estime que les ressources de Chibougamau, qui s'élèvent à 6,4 Mt à 3 % ÉqCu pour 193 000 t ÉqCu (M+I) et à 8,5 Mt à 3,5 % ÉqCu pour 295 000 t ÉqCu (présumées)2, présentent un potentiel de croissance important.





David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Les données disponibles démontrent clairement un potentiel d’expansion significatif des ressources à Chibougamau. Les ressources demeurent ouvertes dans plusieurs secteurs et nous disposons d’un portefeuille robuste de cibles prioritaires à tester.



« Nous avons élaboré un vaste programme de forage et de levés géophysiques visant à concrétiser ce potentiel. Il comprendra des forages sur les secteurs existants ainsi que le test de nouvelles cibles. Forts d’une augmentation de 29 % des ressources l’an dernier, nous sommes confiants que notre stratégie d’exploration générera de solides résultats et continuera de créer de la valeur pour les actionnaires.



« Nous forons maintenant à Golden Eye et Cedar Bay, qui offrent un potentiel important en ressources.



« Joe Mann et Gwillim présentent un excellent potentiel de découverte et ont été laissés de côté au cours des 20 dernières années. Avec ce potentiel et le cours actuel de l'or, nous nous réjouissons de commencer l'exploration de ces cibles. »



TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 22 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer le lancement de vastes programmes d'exploration visant à accroître les ressources de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec.

La croissance et la découverte de ressources demeurent un pilier central de la stratégie de croissance de Cygnus, alors que la Société poursuit la mise en valeur du district de Chibougamau. L’accent est mis sur l’exploration de sites existants, incluant les extensions de gisements comme Cedar Bay et Golden Eye.

À Cedar Bay, des levés électromagnétiques de fond de trou (« DHEM ») sont en cours afin de définir les cibles de forage de suivi à partir des récents forages d'exploration1 qui ont recoupé :

28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu (1,0 g/t Au, 1,0 % Cu et 12,0 g/t Ag) (CDR-25-16)

(CDR-25-16) 10,6 m à 4,1 g/t ÉqAu (3,6 g/t Au, 0,3 % Cu et 2,8 g/t Ag) (CDR-25-11W1)





Les récents forages ont permis de démontrer avec succès l'extension des ressources actuelles à Cedar Bay de 0,3 Mt à 8,1 g/t ÉqAu pour 67 000 onces (M+I) et 0,8 Mt à 7,8 g/t ÉqAu pour 205 000 onces (présumées).2 L'objectif du DHEM est de définir les extensions des ressources et d'identifier les zones à haute teneur qui sont généralement associées aux sulfures semi-massifs. Ce sera la première fois que le DHEM sera utilisé à Cedar Bay depuis plus de 20 ans, ce qui représente une énorme opportunité pour Cygnus.

À Golden Eye, les forages ont commencé avec trois foreuses afin d'accroître les ressources indiquées et d'étendre les ressources au-delà de la profondeur actuellement définie de seulement 450 m. Golden Eye est une nouvelle ressource définie par Cygnus l'année dernière, avec 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces (indiquées) et 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces (présumées)2. Elle reste ouverte en profondeur, avec l'une des intersections les plus profondes5 enregistrées l'année dernière :

2,9 m à 10,2 g/t ÉqAu (8,3 g/t Au, 1,4 % Cu et 3,3 g/t Ag) à partir de 463,8 m (LDR-25-08)





La Société accorde également une grande importance à la définition de nouvelles ressources et à la réalisation de découvertes. Deux secteurs clés identifiés comme hautement prioritaires sont les cibles aurifères Joe Mann et Gwillim.

À Joe Mann, la Société a commencé un levé détaillé par polarisation provoquée (« PP ») le long de structures majeures afin d'identifier des cibles de forage facilement accessibles pour le T2 de cette année. Cygnus cible une minéralisation similaire à celle du complexe Nelligan d'IAMGOLD, situé à seulement 10 km à l'ouest du projet et contenant 4,3 M d'onces Au (M+I) et 7,5 M d'onces Au (présumées)3. Ce levé permettra de générer de nouvelles cibles de forage en plus de certaines intersections historiques à haute teneur qui nécessitent également un suivi4, notamment :

0,7 m à 480,2 g/t Au à partir de 92,3 m (H-118);

(H-118); 3,8 m à 20,8 g/t Au à partir de 287,2 m (H-214); et

(H-214); et 8,4 m à 6,3 g/t Au à partir de 175,6 m (H-374).





À Gwillim, les permis sont en cours d'obtention pour que le forage puisse commencer au cours du prochain trimestre. Le forage à Gwillim sera cofinancé à hauteur de 50 % par le partenaire de la coentreprise Alamos Gold, dont la capitalisation boursière est d'environ 25 G$ CA. Gwillim se trouve à seulement 12 km de l'usine de traitement de Chibougamau et présente un fort potentiel pour la définition de nouvelles ressources. Les premiers forages se concentreront sur le suivi des intersections historiques à haute teneur4 telles que :

7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18);

(87-KOD-18); 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et

(87-KOD-1); et 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).





La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement dans un rayon de 250 km.





Figure 1 : L'exploration progresse sur plusieurs fronts, avec un accent mis à la fois sur l'extension

et la découverte de ressources.





Figure 2 : Le levé PP de Joe Mann couvrant les principales structures associées aux importants gisements Nelligan et Phillibert3 d'IAMGOLD.

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

ANNEXE A – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025

Projet

Cu Classification TC

ÉqCu Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu % Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz Corner Bay Indiquées 1,2 4,9 2,5 0,3 8,4 2,8 4,1 124 43 1 316 137 638 Présumées 5,4 2,7 0,2 8,9 3,0 4,3 146 41 1 543 159 744 Devlin Mesurées 1,5 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 0,6 2,0 0,2 0,2 2,1 3,4 13 4 5 13 69 M+I 0,8 2,1 0,2 0,3 2,3 3,6 16 5 7 17 88 Présumées 0,3 2,0 0,2 0,3 2,1 3,4 7 2 3 7 36 Joe Mann Présumées 2,0 0,7 0,2 6,0 - 4,6 6,3 2 143 - 34 151 Cedar Bay Indiquées 1,8 0,3 1,6 6,0 9,9 6,4 8,1 4 50 82 16 67 Présumées 0,8 2,0 5,1 11,8 6,1 7,8 17 134 309 50 205 Golden Eye Indiquées 0,5 1,0 4,3 9,9 4,4 5,6 5 69 161 22 91 Présumées 1,2 0,9 3,4 7,9 3,6 4,6 11 134 313 45 182 Projet Classification Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz En étoile Mesurées 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 6,3 2,3 0,8 7,8 3,0 4,3 146 166 1 563 189 865 M+I 6,4 2,3 0,8 7,6 3,0 4,3 149 167 1 565 193 884 Présumées 8,5 2,1 1,7 7,9 3,5 4,8 182 454 2 168 295 1 318



Notes:



L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus. Les calculs en ÉqCu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t); et (D) Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t). Les calculs en ÉqAu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%); et (D) Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t). Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.





