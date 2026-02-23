Sertifikasi Best Places to Work Mengakui Organisasi di Asia Pasifik atas Keunggulan Tempat Kerja

SINGAPURA, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Program Sertifikasi Best Places to Work telah mengakui 15 perusahaan di seluruh kawasan Asia Pasifik atas budaya tempat kerja, keterlibatan karyawan yang tinggi, dan praktik SDM mereka yang inovatif. Sertifikasi ini menilai organisasi berdasarkan efektivitas kepemimpinan, pengalaman karyawan, dan budaya tempat kerja secara menyeluruh. Ketiganya merupakan aspek penting yang berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan tempat karyawan merasa dihargai, didukung, dan diberdayakan.

Pengakuan tahun ini menyoroti organisasi-organisasi yang memprioritaskan kesejahteraan, pengembangan karier, dan budaya kerja karyawan yang berorientasi pada misi. Banyak di antara organisasi tersebut dinilai berhasil menumbuhkan lingkungan kerja kolaboratif, menerapkan praktik inovatif di tempat kerja, serta menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberdayaan karyawan. Tren lainnya mencakup keunggulan dalam membangun tim dengan tingkat keterlibatan tinggi, kepemimpinan inklusif, serta strategi pengelolaan SDM yang berpandangan maju yang memperkuat budaya tempat kerja. Beberapa organisasi mencuri perhatian berkat fokus mereka pada pertumbuhan talenta dan pengembangan profesional di berbagai sektor. Untuk mengetahui gambaran detail dan peringkat lengkapnya, Anda dapat membaca laporannya di sini.

Analisis data menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan di seluruh Asia pada tahun 2025 tetap tinggi, dengan tingkat keterlibatan rata-rata sekitar 77% di tempat kerja dengan peringkat tertinggi. Saat mengomentari hasil tersebut, Hamza Idrissi, Global Program Director untuk Sertifikasi Best Places to Work, mengatakan: “Perusahaan-perusahaan yang disorot tahun ini menunjukkan bahwa investasi dalam kesejahteraan karyawan, kepemimpinan inklusif, dan pengembangan berkelanjutan tidak hanya mendorong keterlibatan dan inovasi, tetapi juga mendukung keberhasilan bisnis jangka panjang."

Program Sertifikasi Best Places to Work menyediakan penilaian praktik tempat kerja berbasis data untuk berbagai organisasi, sehingga membantu meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat kepemimpinan, serta membangun budaya yang mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program sertifikasi dan organisasi yang berpartisipasi, kunjungi www.bestplacestoworkfor.org.

