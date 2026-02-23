Best Places to Work 인증 프로그램, 직장 우수성 인정받은 아시아태평양 지역 기업 선정

싱가포르, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Best Places to Work 인증 프로그램이 직장 문화, 높은 직원 참여도, 그리고 혁신적인 인사(HR) 관행을 인정받은 아시아태평양 지역의 15개 기업을 선정했다. 해당 인증은 리더십의 효과성, 직원 경험, 그리고 전반적인 직장 문화를 평가하여, 직원들이 존중받고 지원받으며 역량을 발휘할 수 있다고 느끼는 환경을 조성한 조직을 조명하고 있다.

올해 선정된 기업들은 직원 복지, 경력 개발, 그리고 사명 중심의 조직 문화를 우선시하는 점에서 주목받았다. 많은 기업들이 협업 중심의 근무 환경, 혁신적인 직장 운영 방식, 그리고 직원 역량 강화를 위한 강한 의지를 보여준 것으로 평가되었다. 또한 높은 팀 참여도 구축, 포용적 리더십, 그리고 직장 문화를 강화하는 미래지향적 인재 전략에서도 우수성을 보였다. 다양한 산업 분야에서 인재 성장과 전문성 개발에 중점을 둔 점 역시 여러 조직이 두드러진 성과를 보인 요소로 꼽혔다. 보다 자세한 개요와 전체 순위는 보고서를 통해 확인할 수 있다.

데이터 분석에 따르면 2025년 아시아 지역의 직원 참여도는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 최고 평가를 받은 직장들의 평균 참여도는 약 77%에 달하는 것으로 나타났다. Best Places to Work 인증 프로그램의 글로벌 프로그램 디렉터인 함자 이드리시(Hamza Idrissi)는 결과에 대해 “올해 선정된 기업들은 직원 복지, 포용적 리더십, 그리고 지속적인 역량 개발에 대한 투자가 직원 참여와 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 장기적인 비즈니스 성공을 뒷받침한다는 점을 보여주고 있다.”고 평가하였다.

Best Places to Work 인증 프로그램은 직장 운영 관행에 대한 데이터 기반 평가를 조직에 제공하여, 직원 참여도를 높이고 리더십을 강화하며, 우수 인재를 유치하고 유지할 수 있는 조직 문화를 구축하도록 지원하고 있다.

인증 프로그램과 참여 조직에 대한 자세한 정보는 다음 웹사이트(www.bestplacestoworkfor.org)에서 확인이 가능하다.

