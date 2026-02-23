Pensijilan Best Places to Work Mengiktiraf Organisasi Asia-Pasifik atas Kecemerlangan Tempat Kerja

SINGAPURA, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Program Pensijilan Best Places to Work telah mengiktiraf 15 syarikat di seluruh rantau Asia-Pasifik atas budaya tempat kerja yang kukuh, tahap penglibatan pekerja yang tinggi, serta amalan sumber manusia yang inovatif. Pensijilan ini menilai organisasi berdasarkan keberkesanan kepimpinan, pengalaman pekerja dan keseluruhan budaya tempat kerja, dengan menonjolkan mereka yang berjaya mewujudkan persekitaran di mana pekerja berasa dihargai, disokong serta diperkasakan.

Pengiktirafan tahun ini menyerlahkan organisasi yang mengutamakan kesejahteraan pekerja, pembangunan kerjaya dan budaya berteraskan misi. Banyak yang diiktiraf kerana membina persekitaran kerja kolaboratif, amalan tempat kerja yang inovatif, serta komitmen kukuh terhadap pemerkasaan pekerja. Antara trend lain termasuk kecemerlangan dalam membina pasukan yang bersemangat, kepimpinan inklusif, dan strategi sumber manusia berfikiran ke hadapan yang memperkukuh budaya tempat kerja. Beberapa organisasi menonjol kerana memberi tumpuan kepada pertumbuhan bakat dan pembangunan profesional merentasi pelbagai sektor. Untuk gambaran terperinci serta senarai penuh kedudukan, anda boleh meneliti laporan di sini.

Analisis data menunjukkan bahawa penglibatan pekerja di seluruh Asia pada tahun 2025 kekal kukuh, dengan purata tahap penglibatan sekitar 77% di organisasi bertaraf tertinggi. Mengulas mengenai keputusan ini, Hamza Idrissi, Pengarah Program Global bagi Pensijilan Best Places to Work, berkata: "Syarikat yang diketengahkan tahun ini menunjukkan bahawa pelaburan dalam kesejahteraan pekerja, kepimpinan inklusif dan pembangunan berterusan bukan sahaja mendorong penglibatan dan inovasi, malah menyokong kejayaan perniagaan jangka panjang."

Program Pensijilan Best Places to Work menyediakan organisasi dengan penilaian berasaskan data terhadap amalan tempat kerja, membantu mereka meningkatkan penglibatan pekerja, memperkukuh kepimpinan, dan membina budaya yang mampu menarik serta mengekalkan bakat terbaik.

Untuk maklumat lanjut mengenai program pensijilan ini dan organisasi yang mengambil bahagian, layari www.bestplacestoworkfor.org.

Hubungan Media:

Hamza Idrissi

Pengarah Program Global – Pensijilan Best Places to Work

E-mel: hamza@bestplacestoworkfor.org

Telefon: +65 3159 3656