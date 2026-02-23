Best Places to Work Certification 表彰在职场方面表现卓越的亚太组织

新加坡, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Best Places to Work Certification Program 认可了亚太地区 15 家公司，以表彰其职场文化、员工高敬业度及创新人力资源实践。 该认证评估各组织在领导效能、员工体验和整体职场文化方面的表现，重点关注那些营造让员工感到被重视、被支持、被赋能的环境的组织。

本年度的认可聚焦于那些优先考虑员工福祉、职业发展和使命驱动型文化的组织。 许多组织因营造协作的工作环境、创新的职场实践，以及对员工赋能的坚定承诺而获得关注。 其他趋势还包括：打造高敬业度团队、践行包容性领导力，以及制定前瞻性人才战略以强化职场文化。 部分组织因其在不同行业中对人才成长和专业发展的专注而脱颖而出。 如需了解详细概览和完整排名，可查阅此处报告。

数据分析显示，2025 年亚洲地区的员工敬业度保持强劲，在高评分职场中，平均敬业度水平约为 77%。 在评论这一结果时，Best Places to Work Certification 全球项目总监 Hamza Idrissi 表示：“今年获此殊荣的公司证明，投资于员工福祉、包容性领导力和持续发展，不仅能推动敬业度和创新力提升，还能支持长期业务成功。”

Best Places to Work Certification Program 为组织提供基于数据驱动的职场实践评估，助其提升员工敬业度、强化领导力，并培育能够吸引和留住顶尖人才的文化。

如需了解更多关于认证计划及参与组织的信息，请访问 www.bestplacestoworkfor.org。

