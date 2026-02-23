Best Places to Work Certification對建立卓越工作環境的亞太區機構作出表揚

新加坡, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Best Places to Work Certification Program向亞太區共 15 間企業頒發認證，嘉許其職場文化絕佳、員工積極投入及人力資源 (HR) 方案創新。 此認證計劃全面評估機構的領導效能、員工體驗及整體職場文化，旨在表彰那些締造理想環境，令員工深感備受尊重、獲得支援且能發揮所長的典範企業。

今年獲嘉許的機構，均優先考慮員工福祉、職業發展和使命驅動文化。 眾多獲獎機構中，不少以促進團隊合作、實踐創新管理模式，以及矢志推動員工發展而脫穎而出。 其他注目趨勢，還包括建立優秀團隊、包容並蓄的領導能力，以及採用壯大職場文化的長遠人才策略。 幾間機構特別聚焦於人才成長及專業發展，在不同行業領域中脫穎而出。 如欲瀏覽概況詳情及完整排名，請在此查閱報告。

數據分析結果顯示，2025 年亞洲區內員工投入程度依然強勁，在獲得最高評級的職場環境中，平均員工投入程度約有 77%。 Best Places to Work Certification全球項目總監 Hamza Idrissi 評論結果時指出：「今年獲嘉許的企業，皆投資於員工福祉、塑造包容並蓄的領導能力，以及推動持續進修的文化，不僅能提升員工歸屬感和創新活力，更是奠定企業長遠成功的基石。」

Best Places to Work Certification Program為機構提供以數據驅動的職場實踐評估，協助企業提升員工投入程度、鞏固領導能力，藉此建立能夠吸納並留住頂尖人才的文化。

如欲進一步了解認證計劃及參與機構，請瀏覽 www.bestplacestoworkfor.org。

