Exosens dépasse ses objectifs 2025, porté par une forte dynamique dans la vision nocturne et l'imagerie numérique pour la Défense

Nouvelles perspectives à moyen terme :

Accélération de notre trajectoire de croissance rentable

FAITS MARQUANTS

Croissance soutenue du chiffre d’affaires, supérieure aux objectifs, de +22,1 % à 468,2 M€ en 2025, portée par une forte dynamique sur les marchés de la Défense et de la Surveillance (représentant 75 % du chiffre d’affaires 2025). Chiffre d'affaires du segment Amplification en hausse de +18,4 % en 2025 , portée par l’accélération de la demande mondiale de tubes intensificateurs d’image pour des applications de vision nocturne ; plan d’augmentation des capacités en cours en Europe et aux États-Unis, soutenant déjà une hausse de +40 % d’ici 2027 Chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie en hausse de +28,0 % en 2025 , enregistrant une croissance solide à PCC 1 (+5,4 %), qui s’est accélérée tout au long de l’année pour culminer avec une T4 particulièrement fort ( PCC +15,9%), portée par la demande croissante de technologies d’imagerie pour des applications de Défense et Surveillance embarquées sur des plateformes et des drones

Amélioration significative de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 151,6 M€ en 2025 (+26,6 %), correspondant à une marge de référence dans le secteur de 32,4% ( +115 p oints de base vs. 2024)

Plus que doublement du résultat net des activités poursuivies du Groupe, à 70,2 M€ en 2025 (+106,0 %) ; résultat net de 42,7 M€ en 2025 (+39,2 %)

Structure financière solide soutenant notre stratégie de croissance, avec un ratio de levier financier de 1,3x au 31 décembre 2025 (contre 1,2x au 31 décembre 2024)

Lancement réussi du tube intensificateur d’image 5G, une innovation de rupture renforçant notre leadership technologique et commercial dans la Défense

Poursuite d'une exécution rigoureuse de notre stratégie d’acquisitions ciblées et créatrices de valeur avec trois opérations finalisées en 2025 (Noxant, NVLS, Phasics) Accélération de l’innovation dans les systèmes de vision nocturne embarqués sur des drones et portables, afin de répondre aux exigences évolutives des forces armées modernes dans des contextes de guerre hybride à haute intensité, tout en élargissant notre portefeuille technologique en mesure de fronts d’onde



Finalisation de la cession de l’activité Amplification par Micro-ondes le 31 décembre 2025, renforçant encore la rentabilité, le profil de génération de trésorerie et le positionnement stratégique du Groupe

Proposition de versement d’un dividende en numéraire de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2025, représentant un taux de distribution de 22 % du résultat net des activités poursuivies





PERSPECTIVES

Perspectives 2026 : Prévision d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et d'une nouvelle amélioration de la rentabilité Chiffre d'affaires compris entre 520 millions d'euros et 540 millions d'euros EBITDA ajusté 2 compris entre 168 millions d'euros et 178 millions d'euros Dépenses d'investissement d'environ 9% du chiffre d'affaires 2026 (hors frais de R&D capitalisés), portées par l’augmentation des capacités de production en Europe et aux États-Unis

Nouvelles perspectives à moyen terme : Objectif de croissance organique pouvant atteindre jusqu'à 15 % pour le chiffre d'affaires et supérieure à 15 % pour l’EBITDA ajusté Croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires pouvant atteindre jusqu'à 15 % Croissance organique annuelle moyenne de l'EBITDA ajusté supérieure à 15 %, impliquant une légère amélioration progressive de la marge d'EBITDA ajusté Poursuite de l'évaluation active de hausses supplémentaires progressives des capacités de production afin de capter une croissance additionnelle du chiffre d'affaires, en réponse à l’accélération de la demande globale ; niveau normatif des dépenses d'investissement d’environ 5 % du chiffre d’affaires (hors frais de R&D capitalisée)

Allocation du capital : Centrée sur la création de valeur à long terme Croissance organique soutenue, complétée par une stratégie d’acquisitions disciplinée, créatrice de valeur et axée sur la technologie sur nos marchés existants, accélérant notre trajectoire vers 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires Au regard de cette stratégie, le ratio d'endettement financier net/EBITDA ajusté 3 du Groupe, pourrait augmenter temporairement au cours de la période pour atteindre environ 2x Poursuite de la politique de retour aux actionnaires, avec un taux de distribution du dividende annuel compris entre 20 % et 25 % du résultat net







Mérignac (France), le 23 février 2026 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 20254. Les états financiers consolidés 2025 ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion du 20 février 2026.

« Je suis heureux de présenter notre performance 2025, qui reflète une forte croissance, une amélioration soutenue de la rentabilité et une solide génération de flux de trésorerie disponible.

Exosens poursuit sa stratégie de plateforme technologique centrée sur des applications critiques à forte valeur ajoutée, où la photonique constitue un facteur clé de différenciation. Dans la Défense, nous avons continué à bénéficier d’une très forte demande de marché, illustrée par la signature avec l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) du plus important contrat de vision nocturne remporté à ce jour. Nous avons également observé une accélération marquée des besoins en imagerie pour les applications de Défense et, en particulier, dans la Surveillance, où l’évolution rapide des menaces liées aux drones constitue une transformation structurelle majeure. L’année 2025 a également été marquée par le lancement de notre tube intensificateur d’image 5G de dernière génération, ainsi que par l’annonce de programmes d’augmentation significative de nos capacités de production, qui seront effectives à partir de 2027 en Europe et, pour la première fois, aux États-Unis, où nous identifions d’importantes opportunités commerciales. Nos marchés commerciaux ont connu des évolutions contrastées. Les Sciences de la Vie ont été affectées par les incertitudes géopolitiques et commerciales, tandis que le Contrôle industriel a enregistré une amélioration de son niveau d’activité après deux années plus atones, permettant à Exosens de remporter plusieurs succès commerciaux significatifs. Le marché du Nucléaire poursuit sa transformation rapide, portée par la demande croissante d’énergie décarbonée. Nous anticipons que l’ensemble de ces marchés continuera de bénéficier de moteurs de croissance structurels, soutenus par l’adoption croissante de l’intelligence artificielle, positionnant Exosens pour une croissance durable à long terme. En matière de croissance externe, nous avons réalisé trois acquisitions durant l’année, élargissant notre marché adressable dans la Surveillance, accélérant l’innovation dans les systèmes de vision nocturne embarqués sur drones et portables, et renforçant notre portefeuille technologique dans la mesure de fronts d’onde.

À l’avenir, nous entendons poursuivre notre trajectoire de croissance rentable, en nous appuyant sur notre expertise technologique, sur une offre de produits diversifiée répondant aux besoins critiques de nos clients, ainsi que sur les tendances de croissance structurelles des marchés que nous adressons. Cette stratégie conforte notre confiance dans la réalisation d’une performance solide en 2026. À moyen terme, nous anticipons également une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires pouvant atteindre les mid-teens, ainsi qu’une amélioration continue de la rentabilité et une génération robuste de flux de trésorerie disponible.

Exosens demeure pleinement engagé au service de l’ensemble de ses clients. Notre expertise technologique et notre culture de la performance constituent la colonne vertébrale du Groupe et le fondement de nos valeurs d’esprit d’entreprendre, de travail d’équipe, de respect, de confiance et d’innovation. Nous continuerons à poursuivre une stratégie de différenciation par la technologie sur des marchés sélectionnés et en croissance, dans un environnement industriel et géopolitique favorable, en fournissant des capteurs qui protègent et préviennent en révélant ce qui est invisible à l’œil humain. », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

Principaux indicateurs financiers 56

En millions d'euros 2024 2025 Variation (%) Chiffre d'affaires 383,4 468,2 +22,1 % Marge brute ajustée 188,4 234,0 +24,2 % En % du chiffre d'affaires 49,1 % 50,0 % +84Bps EBITDA ajusté 119,8 151,6 +26,6 % En % du chiffre d'affaires 31,2 % 32,4 % +115Bps EBIT ajusté 97,9 127,6 +30,3 % En % du chiffre d'affaires 25,5 % 27,3 % +172Bps Résultat opérationnel 76,8 102,0 +32,9 % En % du chiffre d'affaires 20,0 % 21,8 % +177Bps Résultat net des activités poursuivies 34,1 70,2 +106,0 % Résultat net des activités poursuivies hors allocation du PPA 43,9 84,2 +91,9 % Résultat net 30,7 42,7 +39,2 % Résultat net hors allocation du PPA 40,5 56,7 +40,1 % Flux de trésorerie disponible 58,7 57,3 (2,4 %) Taux de cash conversion6 (%) 73,4 % 73,6 % +28Bps Dette nette 144,1 197,7 +37,2 % Ratio de levier financier (x) 1,2x 1,3x +0,1x





Croissance du chiffre d'affaires supérieures aux objectifs en 2025, portée par une forte dynamique dans la Défense & la Surveillance

En millions d'euros 2024 2025 Var. (€m) Var. (%) PCC (%) Amplification 269,6 319,2 +49,6 +18,4 % +14.8% Détection et Imagerie 117,5 150,5 +33,0 +28,0 % +5.4% Éliminations et Autres (3,7) (1,5) +2,2 nm nm Chiffre d'affaires total 383,4 468,2 +84,8 +22,1 % +12.7%





Exosens a affiché une forte progression de son chiffre d'affaires en 2025, poursuivant sa dynamique de croissance. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 468,2 millions d'euros, en forte hausse de +22,1 % (soit +€84,8 millions d'euros) comparé à 383,4 millions d'euros en 2024, surpassant les objectifs du Groupe. Cette hausse a reflété un effet de périmètre lié à l'intégration des acquisitions finalisées au S2 2024 et en 2025, ainsi qu'une forte croissance à périmètre et taux de change constants, atteignant +12.7% par rapport à 2024, portée principalement par le dynamisme des marchés finaux de la Défense et la Surveillance (qui ont représenté 75 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2025).

AMPLIFICATION

Le chiffre d'affaires du segment Amplification a atteint 319,2 millions d'euros (soit 68 % du chiffre d'affaires du Groupe) en 2025, enregistrant une forte croissance de +18,4 % (soit +49,6 millions d'euros) par rapport à 269,6 millions d'euros en 2024. Cette hausse reflète des volumes de ventes plus élevés, portés par l’augmentation des capacités de production et une forte demande de tubes intensificateurs pour des applications de vision nocturne dans la Défense, ainsi que par l’amélioration des rendements et un mix produit favorable, auxquels s’ajoute la contribution de l’acquisition de NVLS (systèmes portables de vision nocturne et dispositifs thermiques).

Revue de l'activité

Alors que les priorités en matière de défense évoluent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, l’accent croissant mis sur la supériorité opérationnelle en vision nocturne alimente une forte demande mondiale de jumelles de vision nocturne. Dans ce marché en évolution rapide, Exosens s’appuie sur sa position de fournisseur stratégique de tubes intensificateurs d’image haute performance et non soumis à l’ITAR auprès des pays membres de l’OTAN et de leurs principaux alliés. Les utilisateurs finaux continuent d’accélérer leurs achats de systèmes de vision nocturne, comme en témoignent plusieurs succès commerciaux majeurs, notamment en Europe. En particulier, fin 2025, Exosens a annoncé la signature d’un contrat sans précédent, en partenariat avec Theon International, avec l’OCCAR7, pour équiper les forces armées allemandes. Ce contrat intègre 200 000 tubes 16 mm, pour une valeur totale supérieure à 500 millions d’euros, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.

Le Groupe estime que les taux d’équipement en jumelles de vision nocturne resteront nettement inférieurs aux niveaux cibles des utilisateurs finaux à moyen terme. L’Europe devrait ainsi demeurer un marché de forte croissance dans un avenir prévisible, soutenue par ailleurs par des programmes d’envergure actuellement en cours ou prévus aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique.

Alors que la demande mondiale continue de se renforcer et dans un contexte d’augmentation programmée des budgets de défense des pays membres de l’OTAN vers l’objectif de 3,5 % du PIB, Exosens a annoncé en 2025 un plan d’investissement de 37 millions d’euros visant à accroître ses capacités de production en Europe et aux États-Unis, avec un objectif d’une hausse de 40 % d’ici 2027 pour les gammes de produits 16 mm, 18 mm et 5G.

Ce plan vise à renforcer davantage l’empreinte mondiale du Groupe, lui permettant de répondre à la croissance de la demande internationale en systèmes de vision nocturne et de saisir de nouvelles opportunités de marché, en particulier aux États-Unis, où la mise en service de la nouvelle usine de production est en cours, avec les principaux équipements déjà commandés et les premiers recrutements réalisés.

Innovation produit

Dans un environnement de menaces en évolution rapide, où la supériorité technologique est déterminante, le Groupe demeure à la pointe de l’innovation avec le lancement des tubes intensificateurs d’image 5G, représentant une avancée technologique majeure dans le domaine de la vision nocturne. La technologie 5G établit de nouveaux standards de performance en matière de qualité d’image, de portée d’observation et de gain lumineux, offrant une amélioration globale des performances de +30 % et une augmentation pouvant atteindre +35 % de la portée de détection comparé aux standards actuels. Exosens sera le seul fournisseur en mesure de proposer ce niveau de technologie aux pays membres de l’OTAN, renforçant son rôle de partenaire stratégique en vision nocturne. La 5G connaît déjà une adoption rapide sur le marché, se traduisant par des commandes significatives, comme en témoigne la signature, début janvier 2026, d’un contrat majeur avec ACTinBlack, portant sur la fourniture de plus de 7 000 tubes 5G, dont les livraisons sont prévues entre 2027 et 2028 et qui seront intégrés dans des jumelles de vision nocturne destinées à des forces spéciales européennes.

Principaux développements

En 2025, Exosens a finalisé avec succès l’acquisition de NVLS, spécialiste espagnol des dispositifs portables de vision nocturne et thermiques. Cette opération élargit le marché adressable total du Groupe et renforce sa capacité à fournir des jumelles de vision nocturne haut de gamme aux utilisateurs finaux, en s’appuyant sur des compétences technologiques avancées combinant capteurs et optiques afin de répondre aux exigences évolutives du soldat du futur.

À la suite de cette acquisition, Exosens a annoncé la signature d’un contrat majeur avec l’armée espagnole portant sur la fourniture de 17 000 monoculaires de vision nocturne avancés par NVLS, intégrant des tubes intensificateurs 4G 16 mm du Groupe, avec des livraisons prévues entre 2025 et 2028. Ce contrat d’envergure met en évidence la contribution de NVLS à la souveraineté européenne en renforçant ses capacités industrielles en tant que fournisseur espagnol de premier plan d’équipements de vision nocturne destinés aux forces armées.

Par ailleurs, conformément à sa stratégie visant à concentrer ses ressources sur des activités à plus forte valeur ajoutée et étroitement alignées avec ses priorités de long terme, le Groupe a décidé de céder son activité d’Amplification par Micro-ondes. La transaction a été finalisée le 31 décembre 2025 et devrait avoir un impact positif sur la profitabilité d’Exosens, ainsi que sur son profil de génération de trésorerie.

DÉTECTION & IMAGERIE

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie a atteint 150,5 millions d'euros (soit 32 % du chiffre d'affaires du Groupe) en 2025, enregistrant une forte croissance de +28,0 % (soit +33,0 millions d'euros) par rapport à 117,5 millions d'euros en 2024, du fait de la contribution des acquisitions finalisées au S2 2024 (Centronic, LR Tech) et en 2025 (Noxant, Phasics). À périmètre et taux de change constants, le segment D&I a enregistré une performance solide en 2025 (PCC +5,4%), avec une accélération de la croissance à PCC tout au long de l'année et un T4 2025 particulièrement fort (PCC +15,9%), porté par une dynamique soutenue sur les marchés de la Défense et de la Surveillance.

D&I Défense & Surveillance (10% du chiffre d'affaires du Groupe)

La dynamique sur les marchés de la Défense et de la Surveillance a continué de se renforcer, l’imagerie numérique devenant de plus en plus critique pour les opérations dans des contextes de guerre moderne à forte intensité. Cette évolution est portée par l’adoption croissante de technologies optroniques pour des applications embarquées sur plateformes et par l’essor des systèmes de drones et de lutte anti-drones en tant que pilier central des dynamiques de conflits en mutation. Ces domaines représentent un relais de croissance attractif, renforçant notre positionnement dans les capacités de Défense de nouvelle génération, notamment au service de la souveraineté européenne.

Dans ce contexte, Exosens s’appuie sur son portefeuille complet de capteurs et de systèmes d’imagerie avancés pour la connaissance de la situation, la détection et le suivi de menaces, ainsi que le ciblage, couvrant des capacités multi-domaines et multi-spectrales, afin de soutenir sa dynamique commerciale. En conséquence, l’adoption des technologies d’Exosens s’accélère auprès des principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes, notamment pour des applications avancées basées sur les drones.

D&I Marchés Commerciaux (22% du chiffre d'affaires du Groupe)

Dans le Contrôle industriel, le marché a montré des premiers signes de reprise, soutenus par le redémarrage des dépenses d’investissement, ainsi que par l’adoption croissante de l’intelligence artificielle. Les technologies basées sur l’IA stimulent la demande de systèmes d’imagerie optique et multispectrale avancés destinés au contrôle industriel en temps réel et au suivi prédictif des procédés, à l’inspection des semi-conducteurs, ainsi qu’à la maintenance des réseaux électriques et des lignes de transmission à haute tension.

Dans les Sciences de la Vie, la réduction des financements américains en matière de recherche académique et biomédicale a entraîné une demande plus faible pour les équipements de microscopie électronique et optique, tandis que des déstockages globaux ont conduit à une baisse temporaire de la demande de détecteurs pour la spectrométrie de masse. Les besoins technologiques en rapide évolution dans l’industrie devraient soutenir la croissance du marché, portés par une transition vers des systèmes de spectrométrie de masse plus performants et par l’augmentation des investissements privés en R&D, notamment dans les matériaux bas carbone et les tests de semi-conducteurs.

Enfin, dans le Nucléaire, la demande mondiale d’énergie décarbonée a continué de croître, soutenue par l’expansion rapide des centres de données supportant le développement de l’intelligence artificielle et par leurs besoins énergétiques sans précédent. Dans ce contexte, la demande de technologies spécifiques aux SMR (réacteurs modulaires de petite taille) à haute performance demeure soutenue, le Groupe étant impliqué dans plusieurs projets majeurs aux États-Unis, en Europe et en Asie, ouvrant des perspectives commerciales de long terme.

Principaux développements

En 2025, Exosens a finalisé avec succès deux acquisitions bolt-on, renforçant son portefeuille de solutions d’imagerie avancées et élargissant son marché adressable : Noxant, spécialiste des caméras infrarouges refroidies haute performance, notamment pour des applications Défense et Surveillance basées sur les drones, et Phasics, leader des technologies de mesure de fronts d’onde pour les marchés de la Défense, du Contrôle industriel et des Sciences de la Vie.

Forte amélioration de la marge brute ajustée, en hausse de +24,2 % en 2025

2024 2025 Variation En m€ % du CA En m€ % du CA En m€ En % Amplification 131,2 48,7 % 161,4 50,5 % +30,1 +23,0 % Détection & Imagerie 57,1 48,6 % 72,7 48,3 % +15,5 +27,2 % Éliminations & Autres 0,1 nm — nm (0,1) nm Marge brute ajustée 188,4 49,1 % 234,0 50,0 % +45,6 +24,2 %





Exosens a enregistré une forte hausse de la marge brute ajustée au niveau du Groupe, portée par la croissance des volumes de vente, l'amélioration des rendements, ainsi qu'un mix produit favorable. La marge brute ajustée du Groupe a atteint 234,0 millions d'euros en 2025, reflétant une forte croissance de +24,2 % (soit +45,6 millions d'euros) comparé à 188,4 millions d'euros en 2024. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute ajustée a progressé de +84 points de base à 50,0 % en 2025 (contre 49,1 % en 2024).

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 161,4 millions d'euros en 2025, en croissance significative de +23,0 % (soit +30,1 millions d'euros) par rapport à 131,2 millions d'euros en 2024. Le taux de marge s’est amélioré de +187 points de base à 50,5 % en 2025 (contre 48,7 % en 2024), porté par l'augmentation des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable.

La marge brute ajustée du segment Détection et Imagerie a atteint 72,7 millions d'euros en 2025, en forte croissance de +27,2 % (soit +15,5 millions d'euros) par rapport à 57,1 millions d'euros en 2024. Le taux de marge a atteint 48,3 % en 2025 (contre 48,6 % en 2024), en légère baisse de (32) points de base, en raison principalement de l'intégration des acquisitions récentes réalisées au S2 2024 et en 2025, du fait de leur taille plus modeste et de l'absence d'économies d'échelle à ce stade.

Excellente exécution opérationnelle en 2025, soutenant une rentabilité de premier plan dans le secteur

Exosens a à nouveau enregistré une augmentation de sa rentabilité au niveau du Groupe au S1 2025, renforçant son profil de marge de référence dans le secteur, grâce à la hausse des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable.

L'EBITDA ajusté a atteint 151,6 millions d'euros en 2025, en forte croissance de +26,6 % (soit +31,9 millions d'euros) par rapport aux 119,8 millions d'euros enregistrés en 2024. En conséquence, la marge EBITDA ajustée s'est améliorée de +115 points de base à 32,4% en 2025 (contre 31,2% en 2024), marquant un niveau record dans l'histoire de la Société.

L'EBIT ajusté s’est élevé à 127,6 millions d'euros en 2025, en forte croissance de +30,3 % (soit +29,7 millions d'euros) par rapport aux 97,9 millions d'euros enregistrés en 2024. En conséquence, la marge d’EBIT ajustée a progressé de +172 points de base à 27,3% en 2025 (contre 25,5 % en 2024).

Le résultat opérationnel du Groupe a atteint 102,0 millions d'euros en 2025, en hausse significative de +32,9% (soit +25,2 millions d'euros) par rapport aux 76,8 millions d'euros enregistrés en 2024. En conséquence, la marge opérationnelle a augmenté de +175 points de base à 21,8% en 2025 (contre 20,0 % en 2024), en raison de l'amélioration du levier opérationnel, ainsi que la normalisation des charges non récurrentes, l'année 2024 incluant (3,9) millions d'euros de coûts exceptionnels liés à l'introduction en bourse du Groupe.

Plus que doublement du résultat net des activités poursuivies en 2025

Exosens a enregistré un résultat net des activités poursuivies de 70,2 millions d'euros en 2025, contre 34,1 millions d'euros en 2024, soit une forte hausse de +106,0 % (soit +36,1 millions d'euros) . Cette forte amélioration a reflété principalement la nouvelle structure du capital du Groupe suite à son introduction en bourse, qui a permis une réduction des coûts financiers. Retraité de l’allocation du PPA, le résultat net des activités poursuivies a atteint 84,2 millions d'euros en 2025 (soit +40,3 millions d'euros).

Résultat net de 42,7 millions d'euros en 2025, en hausse de +39,2 %

La perte nette des activités non poursuivies a atteint 27,5 millions d'euros en 2025 contre 3,4 millions d'euros en 2024, reflétant la perte nette constatée lors de la cession de l’activité Microwave Amplification, principalement sans impact sur la trésorerie. En conséquence, le Groupe un résultat net de 42,7 millions d'euros en 2025, contre 30,7 millions d'euros en 2024, soit une hausse de +39,2 % (soit 12,0 millions d'euros). Retraité de l’allocation du PPA, le résultat net a atteint 56,7 millions d'euros en 2025 (soit +16,2 millions d'euros).

Solide flux de trésorerie disponible en 2025

Exosens a généré un flux de trésorerie disponible de 57,3 millions d'euros en 2025, contre 58,7 millions d'euros en 2024, malgré l'augmentation des besoins en fonds de roulement au cours de la période, en raison principalement d'une hausse des inventaires visant à soutenir la forte croissance des ventes. De plus, le Groupe a enregistré un ratio de cash conversion de 73,6 % en 2025, contre 73,4 % en 2024, en ligne avec sa fourchette cible de 70 %-75 % pour l'année, grâce à une gestion efficace de sa trésorerie malgré la hausse des investissements pour soutenir sa croissance future.

Efforts soutenus de R&D en 2025 pour stimuler la capacité d'innovation

Les dépenses brutes de R&D se sont élevées à 35,7 millions d'euros (soit 7,6 % du chiffre d'affaires) en 2025, en forte hausse de +19,8 % (soit +5,9 millions d'euros) par rapport à 2024. Exosens a poursuivi ses efforts soutenus en matière de R&D afin de soutenir l'innovation produits tels que le tube intensificateur d'image 5G pour les applications de vision nocturne ou encore des détecteurs et systèmes d'imagerie avancés pour les marchés de la Défense et de la Surveillance, du Contrôle Industriel, des Sciences de la Vie et du Nucléaire. Ces innovations soutiendront la croissance future du chiffre d’affaires d’Exosens et renforceront encore son leadership sur ses marchés.

Hausse des investissements dans les capacités et la productivité en 2025

Les dépenses d'investissement du Groupe (hors dépenses de R&D capitalisées) se sont élevées à 36,4 millions d'euros (soit 7,8 % du chiffre d'affaires) en 2025, en forte hausse de +25,4 % (soit +7,4 millions d'euros) par rapport à 2024. Les dépenses d'investissement dans la croissance, qui ont atteint 24,5 millions d'euros (soit 5,2 % du chiffre d'affaires) en 2025 (+59,2 %), ont été principalement consacrées des investissements dans les travaux d’infrastructure industrielle et des équipements additionnels dans les usines d’amplification de lumière du Groupe. Les dépenses d'investissement dans la maintenance ont atteint 11,9 millions d'euros (soit 2,5 % du chiffre d'affaires) en 2025, axées sur des projets visant à améliorer la productivité, soutenant une expansion future des marges.

Structure de capital solide soutenant notre stratégie de croissance

La dette financière nette du Groupe s'est élevée à 197,7 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 144,1 millions d'euros au 31 décembre 2024. En conséquence, le ratio de levier s'est établi à 1,3x au 31 décembre 2025, contre 1,2x au 31 décembre 2024, conférant au Groupe une grande flexibilité pour poursuivre sa stratégie de croissance.

Proposition du versement d'un dividende de 0,30 euro par action

Le Conseil d'administration de la Société a décidé, durant sa réunion du 20 février 2026, de proposer le versement d'un dividende de 0,30 euro par action au titre de l'exercice 2025, représentant un taux de distribution de 22 %. Ce montant sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 22 mai 2026.

Perspectives 2026 et nouvelles perspectives à moyen terme : Accélération de notre trajectoire de croissance rentable

Perspectives pour 2026

Exosens prévoit de réaliser une performance solide en 2026, portée par la poursuite de sa forte dynamique commerciale, notamment dans les domaines de la Défense et de la Surveillance, ainsi que par son excellence opérationnelle, et se fixe les objectifs suivants :

Chiffre d'affaires compris entre 520 millions d'euros et 540 millions d'euros ;

EBITDA ajusté8 compris entre 168 millions d'euros et 178 millions d'euros.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre la mise en œuvre du plan d’investissement visant à accroître ses capacités de production de 40 % d’ici 2027, à la fois en Europe et aux États-Unis, pour répondre à la forte demande, tout en poursuivant ses efforts d'amélioration de la productivité. À ce titre, il prévoit des dépenses d'investissement représentant environ 9% de son chiffre d'affaires en 2026 (hors frais de R&D capitalisés, attendus autour de 3 % du chiffres d'affaires).

Nouvelles perspectives pour à moyen terme

Exosens entend poursuivre sa trajectoire de croissance profitable, s'appuyant sur son savoir-faire technologique de premier plan, son offre de produits diversifiée répondant aux besoins critiques de ses clients, ainsi que sur les tendances de croissance structurelle des marchés qu'il adresse.

À ce titre, le Groupe se fixe pour objectif, sur un horizon de moyen terme, de générer une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires pouvant atteindre jusqu'à 15 %9. De plus, le Groupe vise, sur un horizon de moyen terme, une croissance organique annuelle moyenne de l'EBITDA ajusté supérieure à 15 %10, impliquant une légère amélioration progressive de la marge d'EBITDA ajusté.

Par ailleurs, en réponse à l’accélération de la demande globale, EXOSENS continuera d’évaluer activement des hausses supplémentaires progressives de ses capacités de production afin de capter une croissance additionnelle du chiffre d’affaires. Après finalisation du plan actuel d'investissement dans les capacités de production d'ici 2027, le Groupe estime le niveau normatif de ses dépenses d'investissement à environ 5 % de son chiffre d'affaires (hors frais de R&D capitalisés, attendus autour de 3 % du chiffres d'affaires).

Allocation du capital

En matière de croissance externe, Exosens entend poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées et créatrices de valeur sur ses marchés existants, privilégiant la technologie, avec pour ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Au regard de cette stratégie, le ratio d'endettement financier net/EBITDA ajusté du Groupe, pourrait augmenter temporairement au cours de la période pour atteindre environ 2x.

Enfin, le Groupe entend poursuivre sa politique de retour aux actionnaires, avec un taux de distribution du dividende annuel compris entre 20 % et 25 % du résultat net.

ANNEXES11

Chiffres par trimestre pour 2025

En millions d'euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 4T25 2025 Amplification 79,1 78,8 157,9 73,9 231,8 87,4 319,2 Détection et Imagerie 24,0 38,3 62,3 34,7 97,0 53,5 150,5 Éliminations et Autres (0,7) 0,0 (0,7) (0,2) (0,9) (0,6) (1,5) Chiffre d'affaires total 102,4 117,1 219,5 108,3 327,8 140,4 468,2 Variation (%) 22,4 % 19,9 % 21,1 % 27,6 % 23,2 % 19,7 % 22,1 % Variation à PCC (%) 19,4 % 9,2 % 13,8 % 17,9 % 15,1 % 7,1 % 12,7 %





En millions d'euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 4T25 2025 Amplification 41,1 40,2 81,2 40,5 121,8 39,6 161,4 Détection et Imagerie 11,8 18,5 30,3 15,8 46,1 26,5 72,7 Éliminations et Autres 0,0 0,0 (0,1) 0,1 0,1 (0,1) 0,0 Marge brute ajustée 52,9 58,6 111,5 56,5 168,0 66,0 234,0 En % du chiffre d'affaires 51,6 % 50,1 % 50,8 % 52,1 % 51,2 % 47,1 % 50,0 %





En millions d'euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 4T25 2025 EBITDA ajusté 70,6 151,6 En % du chiffre d'affaires 32,2 % 32,4 %

Chiffres retraités par trimestre pour 2024

En millions d'euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 4T25 2025 Amplification 60,3 72,6 132,9 59,3 192,2 77,4 269,6 Détection et Imagerie 24,2 26,2 50,4 26,4 76,8 40,7 117,5 Éliminations et Autres (0,8) (1,2) (2,0) (0,9) (2,9) (0,8) (3,7) Chiffre d'affaires total 83,6 97,7 181,3 84,9 266,2 117,3 383,4





En millions d'euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 4T25 2025 Amplification 28,8 35,2 64,0 27,5 91,5 39,8 131,2 Détection et Imagerie 11,8 13,9 25,8 13,2 38,9 18,2 57,1 Éliminations et Autres 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Marge brute ajustée 40,6 49,3 89,8 40,7 130,5 57,9 188,4 En % du chiffre d'affaires 48,5 % 50,4 % 49,6 % 47,9 % 49,0 % 49,4 % 49,1 %





En millions d'euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 4T25 2025 EBITDA ajusté 55,8 119,8 En % du chiffre d'affaires 30,8 % 31,2 %

Réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBIT ajusté

En millions d'euros 2024 2025 Résultat opérationnel 76,8 102,0 Amortissements et dépréciations - nets 31,7 38,1 Autres produits et charges 3,9 0,1 EBITDA 112,4 140,2 Paiements fondés sur des actions 2,9 6,8 Coûts non récurrents 4,5 4,7 EBITDA ajusté 119,8 151,6 Amortissements et dépréciations excluant l’allocation du PPA (21,9) (24,0) EBIT ajusté 97,9 127,6

Réconciliation du flux de trésorerie disponible et de la cash conversion

En millions d'euros 2024 2025 EBITDA ajusté 119,8 151,6 Frais de recherche et de développement capitalisés (11,0) (13,7) EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés 108,8 137,9 Variation du fonds de roulement (8,5) (20,5) Impôt payé (6,7) (18,6) Dépenses d'investissement de maintenance (13,6) (11,9) Autres (5,9) (5,2) Flux de trésorerie disponible avant investissement de croissance 74,1 81,7 Dépenses d'investissement de croissance (15,4) (24,5) Flux de trésorerie disponible après investissement de croissance 58,7 57,3 EBITDA ajusté après frais de R&D capitalisés et dépenses d'investissement (A) 79,8 101,6 EBITDA ajusté après coûts de R&D capitalisés (B) 108,8 137,9 Cash conversion (%) (A) / (B) 73,4 % 73,6 %

Compte de résultat consolidé

En millions d'euros 2024 2025 Chiffre d'affaires 383,4 468,2 Achats consommés (97,4) (118,5) Autres achats et charges externes (63,7) (72,2) Impôts et taxes (1,6) (2,1) Charges de personnel (107,4) (135,4) Autres produits / (charges) opérationnelles 2,0 2,1 Dotations aux amortissements et provisions (34,7) (39,9) Dont amortissement PPA (9,8) (14,0) Résultat opérationnel courant 80,7 102,1 Résultat opérationnel courant excluant l’allocation du PPA 90,5 116,1 Autres produits / (charges) (3,9) (0,1) Résultat opérationnel 76,8 102,0 Résultat opérationnel excluant l’allocation du PPA 86,6 116,0 Résultat financier net (31,1) (13,8) Résultat avant impôts 45,8 88,2 Résultat avant impôts excluant l’allocation du PPA 55,5 102,2 Impôt sur le résultat (11,6) (18,0) Résultat net des activités poursuivies 34,1 70,2 Résultat net des activités poursuivies excluant l’allocation du PPA 43,9 84,2 Résultat net des activités abandonnées (3,4) (27,5) Résultat net / (perte) 30,7 42,7 Résultat net / (perte) excluant l’allocation du PPA 40,5 56,7

Tableau consolidé des flux de trésorerie

En millions d'euros 2024 2025 Résultat net / (perte) 34,1 70,2 Résultat financier net 31,1 13,8 Impôt sur le résultat 11,6 18,0 Dotations, reprises et amortissements 34,6 39,5 Autres produits / (charges) 2,5 4,8 Impôts reçu / (payé) (6,7) (18,6) Variation du fonds de roulement net (8,5) (20,5) Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 98,8 107,4 Investissements nets en actifs (40,0) (50,1) Acquisition nette de participations (31,4) (69,7) Subventions d'investissement reçues et autres flux - (1,4) Flux net de trésorerie lié aux activités d’investissement (71,4) (121,2) Augmentations / (réductions) de capital 180,0 4,3 Dividendes versés aux actionnaires - (5,1) Acquisitions et cessions d'actions propres (64,5) (5,6) Variation des passifs financiers et des contrats de location IFRS 16 (24,2) (12,4) Paiements d'intérêts (y compris les contrats de location IFRS 16) (0,3) (8,8) Autres (14,1) 2,5 Flux net de trésorerie provenant des activités de financement 76,9 (25,2) Effet des variations des taux de change 0,4 (0,8) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 104,8 (39,8) Flux net de trésorerie des activités abandonnées (4,4) (7,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 15,5 115,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 115,6 68,5

Bilan consolidé – Actif

En millions d'euros 31-déc.-2024 31-déc.-2025 Goodwill 189,5 233,3 Immobilisations incorporels 204,9 225,8 Immobilisations corporels 93,6 113,1 Droits d'utilisation des actifs de location 10,6 15,0 Participations dans les sociétés mises en équivalence et autres participations 3,4 3,8 Actifs financiers et autres investissements à long terme 0,9 0,6 Impôts différés actif - 6,9 Actifs non courants 502,8 598,6 Stocks 93,0 105,1 Créances commerciales 71,0 73,1 Instruments financiers dérivés - 0,1 Actifs financiers et autres placements à court terme 33,0 33,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 117,2 68,6 Actifs courants 314,2 280,2 Total de l'actif 817,0 878,9

Bilan consolidé – Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31-déc.-2024 31-déc.-2025 Capital social 21,6 21,6 Primes liées au capital 342,5 346,8 Réserves 48,5 77,2 Capitaux propres 412,6 445,7 Dette financière à long terme 247,8 249,3 Dettes financières liées aux contrats de location à long terme 8,2 13,6 Provisions pour avantages du personnel 7,5 7,9 Provisions et autres passifs à long terme 13,4 14,2 Impôts différés passif 20,6 34,6 Passifs non courants 297,4 319,5 Dettes financières à court terme 2,5 0,5 Dettes financières liées aux contrats de location à court terme 2,7 3,0 Instruments financiers dérivés 0,1 0,1 Dettes fournisseurs 26,0 31,2 Provisions et autres passifs à court terme 75,6 79,0 Passif à courants 107,0 113,7 Total des capitaux propres et des passifs 817,0 878,9

Définitions

La croissance à périmètre et change constants (pcc) est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe hors impact de change et effet de périmètre, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises après la clôture de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés. La croissance à périmètre et change constants au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 exclut ainsi la contribution des sociétés Centronic et LR Tech, acquises par le Groupe en juillet 2024 et septembre 2024, respectivement, ainsi que des sociétés Noxant, NVLS et Phasics, acquises par le Groupe en mars 2025, juillet 2025 et octobre 2025, respectivement.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges », et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

L’EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (ii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités, aux frais liés aux opérations d’acquisition et de croissance externe, ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2). Les dépréciations et amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise, inclus dans l’EBIT ajusté, excluent l’amortissement de la partie des actifs immobilisés correspondant aux allocations des prix d’acquisition.

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté tel que défini dans le nouveau contrat de crédit senior du Groupe conclu dans le cadre du refinancement exécuté dans le cadre de l'introduction en bourse.

Pièce jointe