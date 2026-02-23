Equinor ASA: Annonsering av kontantutbytte på NOK 3,5249 per aksje for tredje kvartal 2025

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 29. oktober 2025 et kontantutbytte per aksje på USD 0,37 for tredje kvartal 2025.

Kontantutbytte i NOK per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 17. februar 2026, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 9,5267. Samlet kontantutbytte for tredje kvartal 2025 er dermed NOK 3,5249 per aksje.

Kontantutbyttet vil bli utbetalt 27. februar 2026 til relevante aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.