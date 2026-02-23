Pranešimas dėl banko neaudituotos finansinės ataskaitos už 2025 metų dvylikos mėnesių laikotarpį

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), įmonės kodas 112027077, adresas: Konstitucijos pr. 18B, Vilnius.
Bankas pernai uždirbo 5,5 mln. eurų grynojo pelno, pritraukė beveik 100 mln. eurų naujų indėlių, o paskolų apimtis išaugino beveik trečdaliu.
„Nors, lyginant su 2024 m., pernai Banko uždirbtas pelnas buvo mažesnis, dinamiškoje ir konkurencingoje aplinkoje pavyko ir toliau nuosekliai auginti indėlių ir paskolų portfelius: bendrą indėlių portfelį išauginome daugiau nei 17 proc., o suteiktų paskolų apimtys padidėjo net 31 proc.”, – sako „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
2025 m. Banko uždirbtas 5,5 mln. eurų pelnas buvo 1,3 karto mažesnis nei 2024-aisiais, kai buvo uždirbta 7,4 mln. eurų. Indėlių apimtys augo nuo 557 mln. eurų 2024 m. pabaigoje iki 655 mln. eurų 2025-ųjų pabaigoje. „Urbo“ banko išduotų paskolų portfelis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m., pernai didėjo nuo 415 mln. iki 545 mln. eurų.
Paskutinę praėjusių metų dieną Banko turtas sudarė 740 mln. eurų ir buvo 17 proc. didesnis nei prieš metus (635 mln. eurų). „Urbo“ banko akcininkų nuosavybė per praėjusius metus išaugo 6 proc. – nuo 64 mln. iki 68 mln. eurų.
Banko administracijos vadovo teigimu, reikšmingai išaugusios skolinimo gyventojams ir verslui apimtys nulėmė tolesnį grynųjų palūkanų pajamų augimą. Nepaisant bendrai rinkoje susitraukusių palūkanų maržų, „Urbo“ banko grynosios palūkanų pajamos per 2025-uosius metus didėjo 4 proc. (arba 0,9 mln. eurų), iki 23,9 mln. eurų.
Pernai Lietuvoje toliau traukiantis grynosios valiutos rinkai, mažėjo grynasis rezultatas iš operacijų užsienio valiuta – per 2025-uosius jis susitraukė puse milijono eurų, iki 1,9 mln. eurų. 0,7 mln. eurų – iki bendros 2,9 mln. eurų sumos – pernai mažėjo ir „Urbo“ banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos. Pasak M. Arlausko, šiai tendencijai daugiausiai įtakos turėjo 18 proc. (0,3 mln. eurų) mažėjusios mokėjimo paslaugų pajamos.
„Urbo“ banko administracijos vadovas tikisi, kad šiais metais, nepaisant aktyvios konkurencijos bankinėje rinkoje, pavyks išlaikyti sparčius augimo tempus. Tai leidžia prognozuoti tiek aktyvus smulkaus ir vidutinio verslo dėmesys siūlomiems finansavimo sprendimams, tiek gyventojams išduodamų vartojimo bei būsto paskolų kreivės augimas, tiek bendra ekonomikos situacija.
„Naujausiomis Lietuvos banko ekspertų prognozėmis, šiemet mūsų šalies BVP turėtų augti 3,2 proc., lyginant su prognozuojamu 2,7 proc. augimu 2025-aisiais. Pasak prognozių, turėtų išlikti palankios ir kitų pagrindinių ekonominių rodiklių tendencijos: toliau augs vidutinis atlyginimas, pamažu trauksis infliacija. Lietuvos gyventojų vartojimo neturėtų slopinti ir Europos Centrinio banko nustatomos bazinės palūkanos, kurių bent artimiausioje ateityje didinti neplanuojama“, – sako M. Arlauskas.
2025 m. gruodžio pabaigoje „Urbo“ banke dirbo 281 darbuotojas, jo klientų aptarnavimo tinklą sudarė 25 teritoriniai padaliniai.
Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt
