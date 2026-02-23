COSMAX istituisce la prima base produttiva in Europa con l’acquisizione strategica dell’italiana Keminova

– Integrazione tra le competenze tecnologiche della K-Beauty e la specializzazione europea nella produzione “clean” e “vegan”… Rafforzamento delle fondamenta della “Premium”

– Basi operative per la produzione in sei Paesi ubicati in Asia, Nord America ed Europa... Espansione dell’identità della “K-Beauty”

– Ottimizzazione delle sinergie di R&S e marketing tra le due società… Ampliamento della base clienti globale, inclusa l’Europa

Il 20 febbraio 2026, presso la sede centrale di COSMAX a Seongnam, Provincia di Gyeonggi, Kyung-soo Lee, Presidente di COSMAX Group (terzo da sinistra); Kyoung Choi, Vicepresidente e CEO di COSMAX (quarto da sinistra); Byung-joo Lee, Vicepresidente CEO di COSMAX BTI (secondo da sinistra) e Mauro Franzoni, CEO di Keminova (terzo da destra), insieme ad altri dirigenti di entrambe le società, posano per una foto commemorativa durante la cerimonia di sottoscrizione del contratto di compravendita di partecipazioni.

SEUL, Corea del Sud, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- COSMAX, società leader a livello mondiale nel settore ODM (Original Development Manufacturing) per la cosmesi, ha scelto l’Italia come base strategica per l’espansione in Europa, culla dell’industria cosmetica. COSMAX intende consolidare la propria leadership sul mercato globale attraverso l’istituzione di una base produttiva in Europa mediante l’acquisizione di una società ODM locale.

Il 23 febbraio, COSMAX ha annunciato la firma di un contratto di compravendita di partecipazioni per l’acquisizione di una partecipazione del 51% di Keminova, società italiana attiva nel settore della cosmetica ODM.

Costituita nel 1985, Keminova presenta un solido patrimonio tecnologico maturato in oltre 40 anni di attività. La società si trova a Brescia, a circa 100 km da Milano, distretto della “Beauty Valley”, cuore del settore cosmetico europeo dove si concentrano numerose aziende del settore. Questa posizione privilegiata consente di accedere facilmente alla catena del valore della cosmetica e a personale altamente qualificato.

Nell’ultimo esercizio, Keminova ha registrato un fatturato di circa 10,5 milioni di euro, con una capacità produttiva annuale (CAPA) di circa 20 milioni di unità di prodotti skincare. Si prevede che l’azienda diventerà una risorsa chiave per l’espansione di COSMAX nel mercato europeo.

Attraverso questa acquisizione, COSMAX punta a valorizzare i punti di forza di entrambe le società per creare sinergie importanti. Da un lato metterà a disposizione di Keminova le proprie capacità tecnologiche K-Beauty e il know-how aziendale esclusivo; dall’altro Keminova apporterà l’esperienza produttiva e la rete consolidata nel mercato europeo, rafforzando così la competitività di COSMAX nella regione.

Nello specifico, COSMAX estenderà in Europa la propria presenza produttiva, finora concentrata in Corea, Cina e Stati Uniti, per rispondere in modo più tempestivo alle esigenze K-Beauty a livello globale. La società prevede, inoltre, di proporre le formulazioni e le tecnologie innovative di COSMAX alla clientela europea già servita da Keminova e ad altre imprese locali, creando così nuove fonti di ricavo.

Per quanto riguarda le tecnologie, si prevedono diversi scambi. Dal 2023, Keminova ha aumentato la propria capacità di ricerca e innovazione, tramite la costituzione di un laboratorio di microbiologia. In collaborazione con la rete di ricerca globale di COSMAX, composta da oltre 1.100 ricercatori, le società prevedono un’accelerazione dello sviluppo di prodotti innovativi in linea con le tendenze del mercato europeo.

Keminova vanta una competitività specialistica nei settori della dermocosmesi, della cura dei capelli e dei dispositivi medici. Dispone inoltre di una solida base clienti tra i principali marchi nei settori della dermocosmesi/skincare e tra le società farmaceutiche in Italia. COSMAX intende consolidare la collaborazione con tali clienti esistenti oltre a presentare le competenze tecniche di Keminova ai clienti coreani, contribuendo all’avanzamento tecnologico della K-Beauty.

In particolare, Keminova possiede le certificazioni ISO 9001 (sistemi di gestione per la qualità), ISO 22716 (GMP cosmetiche) e COSMOS (cosmetici biologici), risultando così pienamente in grado di soddisfare gli elevati standard richiesti dai consumatori europei. Grazie agli spazi disponibili presso il suo stabilimento, COSMAX prevede di ampliare le proprie strutture al fine di soddisfare in modo proattivo gli ordini dei clienti europei.

Lee Byungjoo, Vicepresidente e CEO di COSMAX BTI, ha dichiarato: “L’acquisizione di Keminova rappresenta molto più della semplice istituzione di una base produttiva fisica; è una fusione strategica tra la consolidata esperienza europea nella produzione di cosmetici con le capacità innovative della più grande società ODM al mondo. Integrando i punti di forza di entrambe le società, rafforzeremo rapidamente la nostra presenza nel mercato europeo e consolideremo ulteriormente la nostra posizione come società cosmetica leader nel settore ODM”.

Nel frattempo, COSMAX intende soddisfare le condizioni sospensive entro marzo, ivi incluso l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del governo italiano, al fine di perfezionare l’operazione.

Contatto per i media:

Seongwoong Lee

PR Communications Team

Cosmax BTI

swlee@cosmax.com | +82 10-7728-0774

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/500f2888-5abe-499a-ac00-c19dd9a8afa2/it