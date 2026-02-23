COMPAGNIE LEBON : IMPACT POSITIF SUR LES COMPTES DE LA CESSION DES PARTS DANS MADELEINE PREMIER ET ACQUISITION D'UN HÔTEL A PARIS AVEC DES PARTENAIRES INVESTISSEURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 février 2026 à 8 h 00

Compagnie Lebon :

impact positif sur les comptes de la cession des parts dans Madeleine 1 er

acquisition d’un hôtel à Paris avec des partenaires investisseurs

Impact de la cession par Esprit de France des 49% de la société Madeleine 1 er sur les comptes de Compagnie Lebon :

Suite à la cession par Esprit de France de la totalité de ses parts détenues dans la société Madeleine 1er, l’impact positif sur le Résultat Net Part Groupe de Compagnie Lebon du premier semestre 2026 sera de 8,1M€ en comptabilité IFRS8 (RNPG IFRS8), et de 9,3M€ en comptabilité IFRS (RNPG IFRS). Compte tenu de la date effective de la cession réalisée le 9 janvier 2026, ces impacts positifs seront constatés sur les comptes du premier semestre 2026, publiés en octobre 2026.

L’impact sur l’Actif Net Réévalué, du même ordre que celui sur le RNPG, sera pour sa part intégré dans les états financiers au 31 décembre 2025.

Acquisition d’un hôtel 4* à Paris, pilotée par Paluel-Marmont Hôtels avec des partenaires investisseurs

Paluel-Marmont Hôtels (PMH), qui réalise des opérations hôtelières aux côtés de partenaires investisseurs, a piloté l’acquisition murs et fonds de l’hôtel parisien « Tourisme Avenue », établissement 4* de 56 chambres situé dans le 15ème arrondissement de Paris, à proximité du Champ de Mars.

La Compagnie Lebon et ses partenaires financent l’acquisition de l’hôtel et la création d’une surélévation et de chambres supplémentaires. L’opération a été réalisée avec un contrat de service portant sur le pilotage du projet et un autre portant sur la gestion hôtelière par la filiale d’exploitation Esprit de France.

Ce projet s’appuie sur l’expérience de la Compagnie Lebon dans le secteur hôtelier et sur le savoir-faire de Paluel-Marmont Investissement dans le montage d’opérations avec partenaires.

La publication des résultats financiers 2025 de Compagnie Lebon aura lieu le mercredi 25 mars 2026, après clôture de la bourse.

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

