Ehituslepingu sõlmimine (Tallinna Vesi hoone)

Nordecon AS ja AS Tallinna Vesi sõlmisid lepingu täiendava hoone ja taristu ehitamiseks Ülemiste veepuhastusjaama territooriumile Tallinnas. Lepingu kogumaksumus on 11,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, ning tööd valmivad 2027. aastal.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aasta konsolideeritud müügitulu oli 208 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 430 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com