Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 37.181 207,29 7.707.298 16. februar 2026 410 228,00 93.480 17. februar 2026 420 230,20 96.682 18. februar 2026 425 232,00 98.600 19. februar 2026 420 230,00 96.600 20. februar 2026 390 230,00 89.700 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 39.246 208,49 8.182.360

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 91.709 stk., svarende til 3,45% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 52 FED.CO 228 20260216 09:02:54.957206 XCSE 5 FED.CO 228 20260216 09:02:54.957206 XCSE 353 FED.CO 228 20260216 10:52:03.257113 XCSE 83 FED.CO 230 20260217 15:12:32.604666 XCSE 32 FED.CO 230 20260217 15:12:32.604666 XCSE 100 FED.CO 230 20260217 15:12:32.604666 XCSE 7 FED.CO 230 20260217 15:12:32.623994 XCSE 62 FED.CO 230 20260217 15:12:32.766084 XCSE 95 FED.CO 230 20260217 15:59:40.129221 XCSE 41 FED.CO 232 20260217 16:35:24.993183 XCSE 425 FED.CO 232 20260218 09:21:34.641394 XCSE 420 FED.CO 230 20260219 12:28:04.540319 XCSE 390 FED.CO 230 20260220 15:57:56.473947 XCSE





Vedhæftet fil