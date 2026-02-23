Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|37.181
|207,29
|7.707.298
|16. februar 2026
|410
|228,00
|93.480
|17. februar 2026
|420
|230,20
|96.682
|18. februar 2026
|425
|232,00
|98.600
|19. februar 2026
|420
|230,00
|96.600
|20. februar 2026
|390
|230,00
|89.700
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|39.246
|208,49
|8.182.360
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 91.709 stk., svarende til 3,45% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|52
|FED.CO
|228
|20260216 09:02:54.957206
|XCSE
|5
|FED.CO
|228
|20260216 09:02:54.957206
|XCSE
|353
|FED.CO
|228
|20260216 10:52:03.257113
|XCSE
|83
|FED.CO
|230
|20260217 15:12:32.604666
|XCSE
|32
|FED.CO
|230
|20260217 15:12:32.604666
|XCSE
|100
|FED.CO
|230
|20260217 15:12:32.604666
|XCSE
|7
|FED.CO
|230
|20260217 15:12:32.623994
|XCSE
|62
|FED.CO
|230
|20260217 15:12:32.766084
|XCSE
|95
|FED.CO
|230
|20260217 15:59:40.129221
|XCSE
|41
|FED.CO
|232
|20260217 16:35:24.993183
|XCSE
|425
|FED.CO
|232
|20260218 09:21:34.641394
|XCSE
|420
|FED.CO
|230
|20260219 12:28:04.540319
|XCSE
|390
|FED.CO
|230
|20260220 15:57:56.473947
|XCSE
