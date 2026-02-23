Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse37.181207,297.707.298
16. februar 2026410228,0093.480
17. februar 2026420230,2096.682
18. februar 2026425232,0098.600
19. februar 2026420230,0096.600
20. februar 2026390230,0089.700
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner39.246208,498.182.360

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 91.709 stk., svarende til 3,45% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
52FED.CO22820260216 09:02:54.957206XCSE
5FED.CO22820260216 09:02:54.957206XCSE
353FED.CO22820260216 10:52:03.257113XCSE
83FED.CO23020260217 15:12:32.604666XCSE
32FED.CO23020260217 15:12:32.604666XCSE
100FED.CO23020260217 15:12:32.604666XCSE
7FED.CO23020260217 15:12:32.623994XCSE
62FED.CO23020260217 15:12:32.766084XCSE
95FED.CO23020260217 15:59:40.129221XCSE
41FED.CO23220260217 16:35:24.993183XCSE
425FED.CO23220260218 09:21:34.641394XCSE
420FED.CO23020260219 12:28:04.540319XCSE
390FED.CO23020260220 15:57:56.473947XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 9 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • February 17, 2026 10:12 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Forventning til årets resultat

    Selskabet meddelte den 27. november 2025 i børsmeddelelse nr. 16, at man fortsat forventer et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 71 mio. kr. Dette niveau fastholdes. Herudover...

    Read More
    Forventning til årets resultat
  • February 16, 2026 03:06 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram