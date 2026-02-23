Paris, le 23 février 2026 à 8h45



COMMUNIQUE DE PRESSE



Déclaration relative à l’incendie survenu sur l’unité d’extraction du site d’Eramet Grande Côte au Sénégal

Dimanche 22 février, aux alentours de 15h, un incendie s’est déclaré sur l’usine d’extraction du site d’Eramet Grande Côte, filiale du Groupe Eramet au Sénégal, spécialisée dans l’exploitation des sables minéralisés. L’installation, à l’arrêt depuis plusieurs jours pour des opérations planifiées de maintenance, a été immédiatement évacuée et sécurisée. Aucune victime ni aucun blessé n’est à déplorer. L’incendie a pu être éteint vers 20h. Des investigations sont en cours afin d’en déterminer les causes et évaluer son impact sur l’activité du site.

Dès le départ du feu sur l’usine d’extraction WCP (Wet Concentration Plan), les autorités territoriales et administratives ont été informées et un dispositif dédié a été activé afin d’assurer une information régulière et transparente des communautés riveraines sur l’évolution de la situation.

L’intervention immédiate des équipes internes d’intervention d’Eramet Grande Côte (ERT – Emergency Response Team), mobilisées sans délai en coordination avec les sapeurs-pompiers des localités voisines, a permis de maîtriser la situation et d’éteindre l’incendie. Les équipes ont ensuite procédé à des opérations de refroidissement des installations tout en poursuivant la sécurisation du périmètre concerné.

La sécurité des collaborateurs, des sous-traitants et des populations environnantes demeure la priorité absolue du Groupe Eramet et de sa filiale Eramet Grande Côte.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l’incendie, de vérifier l’état général de l’usine et d’évaluer l’impact de l’évènement sur l’activité du site. Les premières constatations indiquent que le feu a été circonscrit à l’amont de la WCP et que les spirales de séparation des sables minéralisés n’ont pas été touchées.

Le Groupe Eramet communiquera de nouveau dès que des informations complémentaires seront disponibles.

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

