Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 8 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 90.239 963,41 86.936.780 16. februar 2026 15.284 938,33 14.341.375 17. februar 2026 14.981 938,01 14.052.365 18. februar 2026 12.132 956,91 11.609.192 19. februar 2026 12.692 950,18 12.059.735 20. februar 2026 12.574 955,28 12.011.716 Total under programmet 157.902 956,36 151.011.164

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.467.430 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,64% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

