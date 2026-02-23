TERA‑Award weitet globale Reichweite durch Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und dem University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership aus

HONGKONG, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der TERA-Award 2026 startet mit einem Preispool von 1,15 Millionen US-Dollar und expandiert weltweit durch strategische Kooperationen mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) sowie dem University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), um innovative Energietechnologien für den Klimaschutz zu fördern.

Der TERA-Award wurde 2021 von Dr. Peter Lee Ka-kit gegründet und hat sich mittlerweile zu einer führenden internationalen Plattform entwickelt, welche die Bereiche Preisfinanzierung, praktische Anwendungen, Zusammenarbeit mit der Industrie und Kapitalunterstützung für bahnbrechende Innovationen im Bereich Klimaschutz zusammenführt. Bisher wurden fast 2.000 Projekte aus 76 Ländern eingereicht und Preisgelder in einer Gesamthöhe von 4,65 Millionen US-Dollar vergeben.

Die UNCTAD steuert UN-Richtlinienkompetenz und globale Netzwerke bei, um die mit dem TERA-Award ausgezeichneten Innovationen mit globalen Märkten für eine schnelle Bereitstellung zu verbinden. Parallel dazu stärkt das CISL den Bewertungsprozess durch weltweit führende Klima- und Energieforschung, um wirtschaftlich tragfähige Projekte zu identifizieren.

Alan Chan Ying-lung, Executive Chairman des TERA‑Award-Organisationskomitees, sagte: „Wir streben durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Regierungen auf der ganzen Welt danach, die praktische Umsetzung von TERA‑Award-Projekten zu forcieren und konkrete technologische Wege für die globale Energiewende aufzuzeigen.“

Als Reaktion auf die neuen technologischen Herausforderungen führt der TERA-Award 2026 neben den vier etablierten Kategorien zwei neue Kategorien ein: AI × Energy und Next-Generation Energy.

Die Kategorie AI × Energy zielt auf die Integration von künstlicher Intelligenz in Energiesysteme ab, um deren Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig den steigenden Energiebedarf und den CO2-Fußabdruck im Zusammenhang mit dem rasanten KI-Wachstum zu bewältigen. Die Kategorie Next-Generation Energy umfasst nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch fortschrittliche Nukleartechnologien wie Kernfusion und kleine modulare Reaktoren (SMR).

InvestHK ist ein strategischer Partner des TERA-Awards und sieht im Ökosystem Hongkongs einen Beschleuniger für den Einsatz von Energietechnologien. King Leung Hong-king, Global Head of Financial Services, FinTech & Sustainability, sagte: „Der TERA-Award verdeutlicht, wie unsere politische Unterstützung, exzellente Forschung und globale Vernetzung Klimainnovationen zur Marktreife führen. InvestHK wird Innovatoren Zugang zu Asien und darüber hinaus verschaffen.“

Die Ausgabe 2026 ist mit insgesamt 1,15 Millionen US-Dollar dotiert. Bewerbungen sind ab sofort bis Ende April möglich. In den kommenden Monaten werden Roadshows in ganz Europa und Asien stattfinden, um Innovatoren weltweit zu gewinnen.

Für den TERA-Award 2025 wurden 785 Projekte eingereicht; die Preisverleihung fand unter großem Zuspruch an der University of Cambridge statt. Das Bewerbungsverfahren für den TERA-Award 2026 ist nun offiziell eröffnet. Innovatoren können ihre Beiträge über die offizielle Website unter www.tera-award.com einreichen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Frau Wing Li

TERA-Award Company Limited

Tel.: +852 2963 2716

E-Mail: wingli@tera-award.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9d94577-4214-483b-9880-9d0b9e4570af