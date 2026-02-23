El premio TERA‑Award amplia su proyección internacional mediante la colaboración con las Naciones Unidas y el University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership

HONG KONG, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TERA-Award 2026 arranca con un premio de 1,15 millones de USD y amplía su proyección internacional mediante colaboraciones estratégicas con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), con el fin de promover la innovación en tecnologías energéticas para encontrar soluciones al cambio climático.

El TERA-Award, fundado en 2021 por el Dr. Peter Lee Ka-kit, se ha convertido en la principal plataforma internacional dedicada a combinar la financiación de premios, las aplicaciones en el mundo real, la colaboración con empresas y la inversión de capital para impulsar proyectos innovadores en el ámbito del cambio climático. Esta iniciativa ha conseguido reunir a cerca de 2000 proyectos de 76 países, que han recibido un total de 4,65 millones de USD.

La UNCTAD aporta los conocimientos especializados en cuestiones de política de las Naciones Unidas y sus redes internacionales para conectar los proyectos innovadores del TERA-Award con el mercado internacional con el fin de facilitar su rápida implantación, mientras que el CISL refuerza la fase de evaluación por medio de la investigación puntera en materia de cambio climático y energía para identificar proyectos viables desde el punto de vista económico.

Alan Chan Ying-lung, presidente ejecutivo del Comité Organizador del TERA-Award, señaló: «Mediante la colaboración con organismos internacionales y gobiernos de todo el mundo, nuestro objetivo es acelerar la puesta en marcha de los proyectos del TERA‑Award en todo el mundo y ofrecer soluciones tecnológicas prácticas para la transición global hacia energías renovables».

En respuesta a los nuevos retos tecnológicos, TERA-Award 2026 introduce dos nuevas categorías junto a las cuatro ya establecidas: AI × Energy (IA × Energía) y Next-Generation Energy (Energía de Próxima Generación).

La categoría «IA × Energy» promueve la integración de la inteligencia artificial en los sistemas energéticos para mejorar la eficiencia y la resiliencia, al tiempo que responde a la creciente demanda energética y a la huella de carbono asociadas al rápido crecimiento de la IA. La categoría «Next‑Generation Energy» va más allá de las energías renovables e incluye tecnología nuclear avanzada, como la fusión nuclear y los reactores modulares pequeños (SMR).

InvestHK, socio estratégico de TERA-Award, considera que las condiciones existentes en Hong Kong están acelerando la implantación de la tecnología energética. King Leung Hong-king, director global de Servicios Financieros, Tecnología Financiera y Sostenibilidad, señaló: «El TERA-Award demuestra cómo nuestra política de apoyo, la excelencia en la investigación y la conectividad global impulsan la comercialización de soluciones innovadoras contra el cambio climático. InvestHK acercará a las mentes más innovadoras a Asia y al resto del mundo».

La edición de 2026 ofrece un premio total de 1,15 millones de dólares estadounidenses. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta finales de abril. En los próximos meses, habrá giras promocionales por Europa y Asia para atraer a innovadores de todo el mundo.

El TERA-Award 2025 reunió 785 proyectos y la ceremonia de entrega de premios, que se celebró en la University of Cambridge, resultó ser todo un éxito. Ya está abierto el plazo de inscripción para el TERA-Award 2026. Se invita a todas aquellas personas que tengan ideas innovadoras a que envíen sus propuestas a través de la página web oficial www.tera-award.com.

