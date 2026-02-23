Le TERA‑Award étend sa portée mondiale grâce à des collaborations avec l’ONU et le University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership

HONG KONG, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le TERA-Award 2026 démarre avec une dotation totale de 1,15 million de dollars américains. Il s’étend à l’échelle mondiale grâce à des collaborations stratégiques avec la United Nations Trade and Development (UNCTAD) et le University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) afin d’accélérer le déploiement de technologies énergétiques innovantes pour répondre aux enjeux climatiques.

Créé en 2021 par le Dr Peter Lee Ka-kit, le TERA-Award s’est imposé comme une plateforme internationale majeure, combinant financement par prix, applications concrètes, collaboration industrielle et soutien en capital pour les innovations climatiques de pointe. Près de 2 000 projets provenant de 76 pays ont été soumis, pour un total de 4,65 millions de dollars américains déjà attribués.

La UNCTAD apporte l’expertise politique de l’ONU et ses réseaux mondiaux pour connecter les innovations TERA-Award aux marchés internationaux, favorisant leur déploiement rapide. Le CISL renforce l’évaluation grâce à ses recherches de pointe sur le climat et l’énergie afin d’identifier les projets commercialement viables.

Alan Chan Ying-lung, président exécutif du comité d’organisation du TERA‑Award, a déclaré : « En collaborant avec des organisations internationales et des gouvernements dans le monde entier, nous visons à accélérer le déploiement concret des projets TERA‑Award et à fournir des solutions technologiques pratiques pour la transition énergétique mondiale. »

Face aux défis technologiques émergents, le TERA‑Award 2026 introduit deux nouvelles catégories en plus de ses quatre parcours existants : AI × Energy (IA × Énergie) et Next‑Generation Energy (Énergie de nouvelle génération).

La catégorie AI × Energy (IA × Énergie) encourage l’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes énergétiques pour améliorer l’efficacité et la résilience, tout en répondant à la croissance rapide de la demande énergétique et de l’empreinte carbone liée à l’IA. La catégorie Next‑Generation Energy va au-delà des énergies renouvelables pour inclure les technologies nucléaires avancées telles que la fusion nucléaire et les petits réacteurs modulaires (SMR).

InvestHK, partenaire stratégique du TERA-Award, considère que l’écosystème hongkongais accélère le déploiement des technologies énergétiques. King Leung Hong-king, responsable mondial des services financiers, FinTech et durabilité, a ajouté : « Le TERA-Award démontre comment notre soutien politique, l’excellence de notre recherche et notre connectivité mondiale favorisent la commercialisation des innovations climatiques. InvestHK fera le lien entre les innovateurs et l’Asie et au-delà. »

L’édition 2026 offre une dotation totale de 1,15 million de dollars américains. Les candidatures sont ouvertes jusqu’à fin avril 2026. Des tournées de présentation seront organisées en Europe et en Asie au cours des prochains mois afin d’impliquer les innovateurs du monde entier.

L’édition 2025 avait attiré 785 projets et organisé une cérémonie de remise de prix très réussie à l’University of Cambridge. Les candidatures pour le TERA-Award 2026 sont désormais ouvertes. Les innovateurs sont invités à soumettre leurs candidatures via le site Web officiel www.tera-award.com.

