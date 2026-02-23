פרס TERA מרחיב את טווח ההגעה הגלובלי עם שיתופי פעולה בין האומות המאוחדות לאוניברסיטת קיימברידג'

הונג קונג, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

פרס TERA לשנת 2026 יושק עם פרסים בסך 1.15 מיליון דולר, ומתרחב ברחבי העולם באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ארגון הסחר והפיתוח של האו"ם (UNCTAD) ומכון אוניברסיטת קיימברידג' למנהיגות קיימות (CISL) במטרה להאיץ טכנולוגיות אנרגיה פורצות דרך לפתרונות אקלים.

TERA-Award, שנוסדה בשנת 2021 על ידי ד"ר פיטר לי קא-קיט (Dr Peter Lee Ka-kit), הפכה לפלטפורמה בינלאומית מובילה המשלבת מימון פרסים, יישומים בעולם האמיתי, שיתופי פעולה בתעשייה ותמיכה הונית בחדשנות אקלימית פורצת דרך. היא משכה כמעט 2,000 פרויקטים מ-76 מדינות, עם פרסים בסך כולל של 4.65 מיליון דולר.

UNCTAD מספקת מומחיות מדיניות של האו"ם ורשתות גלובליות כדי לחבר חידושי TERA-Award עם שווקים בינלאומיים לפריסה מהירה, בעוד מכון CISL מחזק את ההערכה באמצעות מחקר אקלים/אנרגיה מוביל עולמי כדי לזהות פרויקטים ברי קיימא מבחינה מסחרית.

אלן צ'אן יינג-לונג (Alan Chan Ying-lung), יו"ר ועדת הארגון של TERA-Award, אמר: "על ידי שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים וממשלות ברחבי העולם, אנו שואפים להאיץ את הפריסה האמיתית של פרויקטים שלTERA-Award ולספק נתיבי טכנולוגיה מעשיים למעבר האנרגיה העולמי."

בתגובה לאתגרים טכנולוגיים מתעוררים, פרס TERA 2026 מציג שתי קטגוריות חדשות לצד ארבעת המסלולים הקיימים שלו: בינה מלאכותית × אנרגיה ואנרגיה מהדור הבא.

קטגוריית בינה מלאכותית × אנרגיה מקדמת שילוב של בינה מלאכותית במערכות אנרגיה כדי לשפר את היעילות והחוסן, תוך התייחסות גם לביקוש הגובר לאנרגיה ולפליטת הפחמן הקשורים לצמיחה מהירה של בינה מלאכותית. קטגוריית אנרגיית הדור הבא מתרחבת מעבר לאנרגיות מתחדשות וכוללת טכנולוגיות גרעיניות מתקדמות כגון היתוך גרעיני וכורים מודולריים קטנים (SMR).

InvestHK, השותפה האסטרטגית של TERA-Award, רואה את האקוסיסטם של הונג קונג מאיצה את פריסת טכנולוגיות האנרגיה. קינג ליונג הונג-קינג (King Leung Hong-king), ראש שירותים פיננסיים, פינטק וקיימות גלובלי, אמר: "TERA-Award מדגים כיצד התמיכה במדיניות שלנו, מצוינות במחקר והקישוריות הגלובלית שלנו מובילים חדשנות אקלימית לשוק. InvestHK תגשר בין חדשנים לאסיה ומעבר לה".

במסגרת מהדורת 2026 יוצעו פרסים בסך כולל של 1.15 מיליון דולר. ניתן להגיש מועמדות עד סוף חודש אפריל. בחודשים הקרובים יתקיימו מופעי דרך ברחבי אירופה ואסיה כדי לערב יזמים מכל העולם.

TERA-Award לשנת 2025 משך אליו 785 פרויקטים ונערך טקס הענקת פרסים מוצלח ביותר באוניברסיטת קיימברידג'. הגשת המועמדויות לפרס TERA לשנת 2026 פתוחה כעת. יזמים מוזמנים להגיש את מועמדותיהם דרך האתר הרשמי בכתובת www.tera-award.com.

