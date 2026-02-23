Il TERA-Award amplia la sua portata globale grazie alla collaborazione con Nazioni Unite e University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership

HONG KONG, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il TERA-Award 2026 viene lanciato con un montepremi di 1,15 milioni di dollari USA, espandendosi a livello globale attraverso collaborazioni strategiche con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e la University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) per accelerare lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative da adottare in ambito climatico.

Fondato nel 2021 dal dottor Peter Lee Ka-kit, il TERA-Award è diventato una piattaforma internazionale leader che combina finanziamenti di premi, applicazioni nel mondo reale, collaborazioni industriali e sostegno finanziario per favorire innovazioni climatiche all’avanguardia. Ha richiamato quasi 2.000 progetti provenienti da 76 Paesi, assegnando un totale di 4,65 milioni di dollari USA.

La UNCTAD mette a disposizione le competenze politiche delle Nazioni Unite e reti globali per collegare le innovazioni premiate con il TERA-Award ai mercati internazionali per favorirne la rapida diffusione, mentre la CISL rafforza la valutazione attraverso ricerche climatiche/energetiche all’avanguardia a livello mondiale per identificare progetti commercialmente sostenibili.

Alan Chan Ying-lung, presidente esecutivo del comitato organizzatore del TERA‑Award, ha dichiarato: “Grazie alla collaborazione con organizzazioni internazionali e governi di tutto il mondo, miriamo ad accelerare l’implementazione dei progetti TERA‑Award nel mondo reale e a fornire percorsi tecnologici pratici verso la transizione energetica globale”.

In risposta alle sfide tecnologiche emergenti, il TERA-Award 2026 introduce due nuove categorie oltre alle quattro già esistenti: AI × Energia ed Energia di nuova generazione.

La categoria AI × Energia promuove l’integrazione tra intelligenza artificiale e sistemi energetici per migliorare l’efficienza e la resilienza, affrontando al contempo il problema della crescente domanda energetica e dell’impronta di carbonio associata alla rapida crescita dell’IA. La categoria Energia di nuova generazione va oltre le energie rinnovabili e include tecnologie nucleari avanzate come la fusione nucleare e i reattori modulari di piccola taglia (SMR).

InvestHK, partner strategico di TERA-Award, ritiene che l’ecosistema di Hong Kong stia accelerando l’implementazione delle tecnologie energetiche. King Leung Hong-king, responsabile globale dei servizi finanziari, FinTech e sostenibilità, ha dichiarato: “Il TERA-Award dimostra come il nostro sostegno politico, l’eccellenza nella ricerca e la connettività globale siano in grado di promuovere le innovazioni climatiche sul mercato. InvestHK fungerà da ponte tra innovatori, Asia e altri Paesi.”

L’edizione 2026 offre un montepremi totale di 1,15 milioni di dollari USA. È possibile candidarsi fino alla fine di aprile. Nei prossimi mesi saranno organizzati roadshow in Europa e Asia per coinvolgere innovatori di tutto il mondo.

Il TERA-Award 2025 ha attirato 785 progetti e ha tenuto una cerimonia di premiazione di grande successo presso l’University of Cambridge. Sono aperte le candidature per il TERA-Award 2026. Gli innovatori sono invitati a inviare le candidature sul sito web ufficiale www.tera-award.com.

