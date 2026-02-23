De TERA-Award breidt wereldwijd bereik uit met samenwerkingen met de VN en een instituut van de University of Cambridge

HONGKONG, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TERA-Award 2026 gaat van start met een prijzenpot van $1,15 miljoen en breidt wereldwijd uit via strategische samenwerkingen met United Nations Trade and Development (UNCTAD) en het University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) om baanbrekende energietechnologieën voor klimaatoplossingen te versnellen.

De TERA-Award, in 2021 opgericht door dr. Peter Lee Ka-kit, is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal platform dat prijzengeld, praktijktoepassingen, industriële samenwerking en kapitaalsteun voor grensverleggende klimaatinnovaties combineert. Het heeft bijna 2000 projecten uit 76 landen aangetrokken, waarbij in totaal $4,65 miljoen aan prijzengeld is uitgekeerd.

UNCTAD levert VN-beleidsexpertise en wereldwijde netwerken om TERA-Award-innovaties te koppelen aan internationale markten voor snelle implementatie. CISL versterkt de evaluatie met toonaangevend klimaat- en energieonderzoek om commercieel haalbare projecten aan te wijzen.

Alan Chan Ying-lung, uitvoerend voorzitter van het organisatiecomité van de TERA-Award, zegt: “Door samen te werken met internationale organisaties en overheden wereldwijd willen we de implementatie van TERA-Award-projecten in de praktijk versnellen en concrete technologische trajecten voor de wereldwijde energietransitie realiseren.”

Als reactie op opkomende technologische uitdagingen introduceert de TERA-Award 2026 twee nieuwe categorieën naast de vier bestaande thema's: AI × Energy en Next-Generation Energy.

De categorie AI × Energy bevordert de integratie van kunstmatige intelligentie in energiesystemen om efficiëntie en veerkracht te vergroten. Tegelijkertijd pakt het de stijgende energievraag en CO₂-voetafdruk aan die gepaard gaan met de snelle groei van AI. De categorie Next-Generation Energy gaat verder dan hernieuwbare energie en omvat ook geavanceerde nucleaire technologieën zoals kernfusie en kleine modulaire reactoren (SMR’s).

InvestHK, de strategische partner van de TERA-Award, ziet het ecosysteem van Hongkong als een versneller voor de toepassing van energietechnologie. King Leung Hong-king, Global Head of Financial Services, FinTech & Sustainability: “De TERA-Award laat zien hoe onze beleidssteun, hoogwaardig onderzoek en wereldwijde connectiviteit de marktintroductie van klimaatinnovaties stimuleren. InvestHK zal vernieuwers verbinden met Azië en daarbuiten.”

De editie van 2026 biedt een totale prijzenpot van $1,15 miljoen. Inschrijven is mogelijk tot eind april. De komende maanden worden er roadshows gehouden in Europa en Azië om innovatieve bedrijven wereldwijd te bereiken.

De TERA-Award 2025 trok 785 projecten aan. De zeer geslaagde prijsuitreiking vond plaats aan de University of Cambridge. Inschrijvingen voor de TERA-Award 2026 zijn nu geopend. Vernieuwers kunnen hun inzendingen aanmelden via de officiële website: www.tera-award.com.

