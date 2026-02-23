Forløb af ordinær generalforsamling - Nykredit Bank A/S

Til Nasdaq Copenhagen

Nykredit Bank A/S - ordinær generalforsamling 2026

På Nykredit Banks ordinære generalforsamling mandag den 23. februar 2026 blev:

Årsrapporten for 2025, herunder den foreslåede resultatdisponering, godkendt.

Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.

Bestyrelsens forslag til lønpolitik, vederlagsrapport og vederlag til ledelsen godkendt.

Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann samt Pernille Sindby genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af: Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen, David Hellemann og Pernille Sindby samt to medarbejderrepræsentanter, Kathrin Helene Hattens og Susanne Møller Nielsen.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.





Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Michael Rasmussen som formand samt Anders Jensen som næstformand.

København, den 23. februar 2026

Nykredit Bank A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 21 82 01 65.

