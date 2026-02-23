Einladung: Ascom 2025-Jahresergebniskonferenz für Analysten und Investoren

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz anlässlich des Jahresergebnisses 2025 der Ascom Holding AG einzuladen:

Datum: Montag, 9. März 2026

Zeit: 10:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr MEZ

Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich, Metropol - Anfahrt & Kontakt



Raum: Grosser Saal (Erdgeschoss)

Anmeldung: group.communications@ascom.com

Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail bis Mittwoch, 4. März 2026.

Ein Live-Audio-Webcast mit zeitgleich aufgeschalteten Präsentationsfolien und Übertragung von Q&A wird via Webcast-Link zur Verfügung gestellt.

Ascom wird die Medienmitteilung am 9. März 2026 um 6:30 Uhr MEZ veröffentlichen.



Im Anschluss an die Konferenz stehen Ihnen die Referenten auf Wunsch für kurze Interviews zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Freundliche Grüsse

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Anhang